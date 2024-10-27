Не Роналду. Кто возглавил рейтинг лучших игроков Ла Лиги XXI века

Авторитетный портал Goal.com официально представил свой собственный рейтинг лучших игроков испанской Ла Лиги в XXI веке. Его лидером стал легендарный футболист Лионель Месси.

Рейтинг лучших игроков Ла Лиги XXI века

Вторым в списке оказался главный претендент на победу — Криштиану Роналду.

Кроме того, в звездную десятку также попали Лука Модрич, Антуан Гризманн и Неймар.

Топ-25 игроков Ла Лиги в XXI веке:

1. Лионель Месси

2. Криштиану Роналду

3. Зинедин Зидан

4. Роналдиньо

5. Луис Суарес

6. Хави

7. Андрес Иньеста

8. Лука Модрич

9. Антуан Гризманн

10. Неймар

11. Серхио Рамос

12. Серхио Бускетс

13. Тони Кроос

14. Икер Касильяс

15. Карим Бензема

16. Карлес Пуйоль

17. Пепе

18. Жорди Альба

19. Давид Вилья

20. Винисиус Жуниор

21. Гарет Бейл

22. Диего Годин

23. Тибо Куртуа

24. Луиш Фигу

25. Марсело

Что важно знать о Месси

Лионель Андрес Месси — всемирно известный аргентинский футболист, плеймейкер, нападающий клуба "Интер Майами".

Именно ему удалось установить абсолютный рекорд по количеству забитых мячей в составе сборной Аргентины и Барселоны.

Кроме того, Месси — Чемпион мира 2022 года и вице-чемпион мира 2014 года.

Восьмикратный обладатель приза «Золотой мяч» (1-й показатель), в частности: 2009, 2019, 2021 и 2023 годы по версии France Football, 2010, 2011, 2012[3], 2015 года по версии объединенного трофея Football и ФИФА.

Кроме того, 8 раз Месси завоевал титул лучшего футболиста мира по версии ФИФА, в том числе: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2022, 2023 годы.

Шестикратный обладатель Золотого бутса УЕФА (1-й показатель) (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019).

Месси часто величали "новым Марадоной" за его техническую игру и высокую результативность.