Легендарный 43-летний шведский нападающий и бывшая звезда таких клубов, как Милан, ПСЖ, Интер, Манчестер-Юнайтед и других, Златан Ибрагимович рассматривает возможность выйти на профессиональный боксерский ринг.

Что известно о намерениях Ибрагимовича дебютировать в профессиональном боксе

Отмечается , что бывший футболист ведет переговоры с промоутерской компанией Misfits Boxing.

В частности, руководитель Misfits Boxing Мамс Тейлор подтвердил информацию о намерениях Ибрагимовича выйти на профессиональный боксерский ринг.

Однако он добавил, что пытался убедить бывшую футбольную звезду, что это не очень удачная идея.

Златан Ибрагимович

Тейлор отметил, что Ибрагимович уже долго следит за боксерскими поединками и добавил, что Ибрагимович до этого занимался кикбоксингом и имеет отличную спортивную форму.

Я не буду называть имена потенциальных соперников Ибрагимовича. Но он часто говорил со мной об этом, и я считаю, что это вопрос времени, когда он появится в ринге, — подчеркнул Тейлор. Поделиться

Златан Ибрагимович решил завершить свою футбольную карьеру в 2023 году. За все время легендарный шведский экснападник сыграл за Милан, ПСЖ, Интер, Барселону, Ювентус, Аякс, Манчестер Юнайтед и Лос-Анджелес Гэлакси.

Что известно о матче-реванше между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком

Британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри дерзко заявил, что у него есть план для победы в бою-реванше против украинского боксера Александра Усика.

В частности, Цыганский король заявил в интервью британским журналистам, что готовится к победе над Усиком.

Он сравнил предстоящее сражение с противостоянием Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа.

Реванш Усик-Фьюри запланирован на 21 декабря. Место проведения мегафайта неизменно — столица Саудовской Аравии Эр-Рияд.

На кону поединка будут стоять чемпионские титулы украинца. Пока эксперты считают фаворитом битвы Александра Усика.