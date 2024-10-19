Легендарний 43-річний шведський нападник та колишня зірка таких клубів як Мілан, ПСЖ, Інтер, Манчестер-Юнайтед та інших Златан Ібрагімович розглядає можливість вийти на професійний боксерський ринг.
Головні тези:
- Златан Ібрагімович розглядає можливість вийти на професійний боксерський ринг після завершення футбольної кар'єри.
- Ібрагімович веде переговори з промоутерською компанією Misfits Boxing і готується до дебюту в боксі.
- Тайсон Ф'юрі висловив плани для перемоги у бою-реванші проти українського боксера Олександра Усика.
- Реванш Усик — Ф'юрі запланований на 21 грудня в Саудівській Аравії, де стоять на кону чемпіонські титули українця.
- Експерти вважають українського боксера Олександра Усика фаворитом у майбутньому поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.
Що відомо про наміри Ібрагімовича дебютувати у професійному боксі
Зазначається, що колишній футболіст наразі веде переговори з промоутерською компанією Misfits Boxing.
Зокрема, керівник Misfits Boxing Мамс Тейлор підтвердив інформацію щодо намірів Ібрагімовича вийти на професійний боксерський ринг.
Однак він додав, що намагався переконати колишню футбольну зірку, що це не дуже вдала ідея.
Тейлор зазначив, що Ібрагімович вже тривалий час слідкує за боксерськими поєдинками та додав, що Ібрагімович до цього займався кікбоксингом і має чудову спортивну форму.
Златан Ібрагімович вирішив завершити свою футбольну кар'єру у 2023 році. За весь час легендарний шведський екснападник зіграв за Мілан, ПСЖ, Інтер, Барселону, Ювентус, Аякс, Манчестер Юнайтед та Лос-Анджелес Гелаксі.
Що відомо про матч-реванш між Тайсоном Ф’юрі та Олександром Усиком
Британський боксер-супертяж Тайсон Ф'юрі зухвало заявив, що має план для перемоги у бою-реванші проти українського боксера Олександра Усика.
Зокрема, “Циганський король” заявив в інтерв’ю британським журналістам, що готується до перемоги над Усиком.
Він порівняв майбутній бій із протистоянням Даніеля Дюбуа та Ентоні Джошуа.
Реванш Усик — Ф'юрі запланований на 21 грудня. Місце проведення мегафайту незмінне — столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд.
На кону поєдинку стоятимуть чемпіонські титули українця. Наразі експерти вважають фаворитом битви Олександра Усика.
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