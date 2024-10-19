Легендарний 43-річний шведський нападник та колишня зірка таких клубів як Мілан, ПСЖ, Інтер, Манчестер-Юнайтед та інших Златан Ібрагімович розглядає можливість вийти на професійний боксерський ринг.

Що відомо про наміри Ібрагімовича дебютувати у професійному боксі

Зазначається, що колишній футболіст наразі веде переговори з промоутерською компанією Misfits Boxing.

Зокрема, керівник Misfits Boxing Мамс Тейлор підтвердив інформацію щодо намірів Ібрагімовича вийти на професійний боксерський ринг.

Однак він додав, що намагався переконати колишню футбольну зірку, що це не дуже вдала ідея.

Златан Ібрагімович

Тейлор зазначив, що Ібрагімович вже тривалий час слідкує за боксерськими поєдинками та додав, що Ібрагімович до цього займався кікбоксингом і має чудову спортивну форму.

Я не називатиму імена потенційних суперників Ібрагімовича. Але він часто говорив зі мною про це і я вважаю, що це питання часу, коли він з'явиться у рингу, — підкреслив Тейлор. Поширити

Златан Ібрагімович вирішив завершити свою футбольну кар'єру у 2023 році. За весь час легендарний шведський екснападник зіграв за Мілан, ПСЖ, Інтер, Барселону, Ювентус, Аякс, Манчестер Юнайтед та Лос-Анджелес Гелаксі.

Що відомо про матч-реванш між Тайсоном Ф’юрі та Олександром Усиком

Британський боксер-супертяж Тайсон Ф'юрі зухвало заявив, що має план для перемоги у бою-реванші проти українського боксера Олександра Усика.

Зокрема, “Циганський король” заявив в інтерв’ю британським журналістам, що готується до перемоги над Усиком.

Він порівняв майбутній бій із протистоянням Даніеля Дюбуа та Ентоні Джошуа.

Реванш Усик — Ф'юрі запланований на 21 грудня. Місце проведення мегафайту незмінне — столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд.

На кону поєдинку стоятимуть чемпіонські титули українця. Наразі експерти вважають фаворитом битви Олександра Усика.