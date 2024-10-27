Не Роналду. Хто очолив рейтинг найкращих гравців Ла Ліги XXI століття

Авторитетний портал Goal.com офіційно представив свій власний рейтингу найкращих гравців іспанської Ла Ліги у XXI столітті. Його лідером став легендарний футболіст Ліонель Мессі.

Рейтинг найкращих гравців Ла Ліги XXI століття

На другій щаблині розмістився головний претендент на перемогу — Кріштіану Роналду.

Окрім того, до зіркової десятки також потрапили Лука Модрич, Антуан Грізманн і Неймар.

Топ-25 гравців Ла Ліги у XXI столітті:

1. Ліонель Мессі

2. Кріштіану Роналду

3. Зінедін Зідан

4. Роналдіньо

5. Луїс Суарес

6. Хаві

7. Андрес Іньєста

8. Лука Модрич

9. Антуан Грізманн

10. Неймар

11. Серхіо Рамос

12. Серхіо Бускетс

13. Тоні Кроос

14. Ікер Касільяс

15. Карім Бензема

16. Карлес Пуйоль

17. Пепе

18. Жорді Альба

19. Давід Вілья

20. Вінісіус Жуніор

21. Гарет Бейл

22. Дієго Годін

23. Тібо Куртуа

24. Луїш Фігу

25. Марсело

Що важливо знати про Мессі

Ліонель Андрес Мессі — всесвітньо відомий аргентинський футболіст, плеймейкер, нападник клубу “Інтер Маямі”.

Саме йому вдалося встановити абсолютний рекорд за кількістю забитих м'ячів у складі збірної Аргентини та «Барселони».

Окрім того, Мессі — Чемпіон світу 2022 року та віцечемпіон світу 2014 року.

Восьмиразовий володар призу «Золотий м'яч» (1-й показник), зокрема: 2009, 2019, 2021 та 2023 роки за версією France Football, 2010, 2011, 2012[3], 2015 роки за версією об'єднаного трофея від France Football та ФІФА. Поширити

Окрім того, 8 разів Мессі завоювував титул найкращого футболіста світу за версією ФІФА, зокрема: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2022, 2023 роки.

Шестиразовий володар Золотого бутса УЄФА (1-й показник) (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019).

Мессі доволі часто величали “новим Марадоною” за його технічну гру та високу результативність.