Культовий італійський футболіст Франческо Тотті, відомий виступами за “Рому” та збірну Італії, зробив несподівану заяву про ймовірне повернення у футбол.

Що відомо про бажання Тотті повернутись на футбольне поле

Зазначається, що 48-річний футболіст заявив про наміри невдовзі повернутись у професійний футбол.

За його словами, протягом кількох останніх місяців з ним спілкувались одразу кілька зацікавлених команд.

Це було б важко, але ніколи не кажи ніколи. Були гравці, які поверталися через багато років після завершення кар'єри. Щоби грати в Серії А, треба добре тренуватися. Думаю, через два місяці підготовки я б був готовий грати, — заявив Тотті. Поширити

Франческо Тотті

Франческо Тотті завершив виступи на професійному рівні у 2017 році. За час своєї довготривалої та яскравої кар'єри він виступав тільки у Ромі, а зі збірною Італії тріумфував на чемпіонаті світу 2006 року.

Що відомо про плани іншого зіркового футболіста Златана Ібрагімовича

Легендарний 43-річний шведський нападник та колишня зірка таких клубів як Мілан, ПСЖ, Інтер, Манчестер-Юнайтед та інших Златан Ібрагімович розглядає можливість вийти на професійний боксерський ринг.

Колишній футболіст наразі веде переговори з промоутерською компанією Misfits Boxing.

Зокрема, керівник Misfits Boxing Мамс Тейлор підтвердив інформацію щодо намірів Ібрагімовича вийти на професійний боксерський ринг.

Однак він додав, що намагався переконати колишню футбольну зірку, що це не дуже вдала ідея.

Тейлор зазначив, що Ібрагімович вже тривалий час слідкує за боксерськими поєдинками та додав, що Ібрагімович до цього займався кікбоксингом і має чудову спортивну форму.