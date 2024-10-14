Збірна Нігерії з футболу за дивних обставин майже на добу застрягла в аеропорту Аль-Абрак на території Лівії без іжі та води.
Головні тези:
- Збірна Нігерії з футболу застрягла в аеропорту Лівії на 16 годин без їжі та води через дивні умови перевезення.
- Капітан команди Вілліам Трост-Еконг звернувся до уряду Нігерії з проханням про допомогу, що призвело до скасування матчу проти Лівії.
- Після скандального інциденту в аеропорту Нігерійські футболісти були евакуйовані та відправлені додому, що призвело до скасування участі в матчі.
- Ситуація викликала велике збурення у футбольному світі та викликала обурення гравців та фанів збірної Нігерії.
- Збірна Нігерії продовжує лідирувати у відборі до Кубка африканських націй-2025, більшаючи команди Беніну, Руанди та Лівії у своїй групі.
Що відомо про інцидент із блокуванням збірної Нігерії з футболу в аеропорту в Лівії
Зазначається, що у вівторок, 15 жовтня, мав відбутись матч у рамках відбору Кубка африканських націй-2025 між збірними Нігерії та Лівії.
Літак з нігерійськими футболістами вилетів до Бензаги, де мав пройти матч, однак несподівано приземлився у місті Аль-Абрак.
Звідти футболісти збірної Нігерії мали не менше трьох годин діставатись до місця проведення футбольного матчу.
Зокрема, після приземлення лівійська сторона не надала нігерійським футболістам жодного транспортного засобу, через що вони більше 16 годин змушені були залишатись у технічній зоні аеропорту.
Футболістам при цьому не надали ні їжі, ні води. Вони змушені були спати на лавочках.
October 14, 2024
Що відомо про реакцію футболістів збірної Нігерії
Першим почав бити на сполох капітан збірної Нігерії Вілліам Трост-Еконг.
На своїй сторінці у Х він опублікував фото з аеропорту та звернувся із закликом про допомогу.
У підсумку матч проти Лівії був скасований. За футболістами вирушив літак, який забрав їх додому.
Зазначимо, що "суперорли" лідирують у своїй групі відбору до КАН-2025. Нігерія випереджає збірні Беніну, Руанди та Лівії.
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