Збірна Нігерії з футболу за дивних обставин майже на добу застрягла в аеропорту Аль-Абрак на території Лівії без іжі та води.

Що відомо про інцидент із блокуванням збірної Нігерії з футболу в аеропорту в Лівії

Зазначається, що у вівторок, 15 жовтня, мав відбутись матч у рамках відбору Кубка африканських націй-2025 між збірними Нігерії та Лівії.

Літак з нігерійськими футболістами вилетів до Бензаги, де мав пройти матч, однак несподівано приземлився у місті Аль-Абрак.

Звідти футболісти збірної Нігерії мали не менше трьох годин діставатись до місця проведення футбольного матчу.

Зокрема, після приземлення лівійська сторона не надала нігерійським футболістам жодного транспортного засобу, через що вони більше 16 годин змушені були залишатись у технічній зоні аеропорту.

Футболістам при цьому не надали ні їжі, ні води. Вони змушені були спати на лавочках.

Що відомо про реакцію футболістів збірної Нігерії

Першим почав бити на сполох капітан збірної Нігерії Вілліам Трост-Еконг.

На своїй сторінці у Х він опублікував фото з аеропорту та звернувся із закликом про допомогу.

Ми закликаємо уряд Нігерії втрутитися і врятувати нас. Як капітан, хочу заявити, що разом із командою ми вирішили, що не гратимемо цього вівторка,– написав Вілліам Трост-Еконг. Поширити

У підсумку матч проти Лівії був скасований. За футболістами вирушив літак, який забрав їх додому.

Зазначимо, що "суперорли" лідирують у своїй групі відбору до КАН-2025. Нігерія випереджає збірні Беніну, Руанди та Лівії.