Як виглядає нова форма Української збірної з футболу — фото

Українська асоціація футбол розпочала свою співпрацю з Adidas, у межах якої вже представила новий домашній комплект форми збірних України на сезон-2024/2025.
Головні тези:
- Аdidas став ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних УАФ, включаючи чоловічі, жіночі та молодіжні команди.
- Нові домашня та виїзна форми були натхнені прапором України.
- Нова форма збірної України стала не лише символом спортивної гордості, але й зв'язком між українською культурою та футболом.
Українська збірна з футболу може похизуватися новою формою
Варто звернути увагу на те, що Аudidas відтепер є ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних УАФ, включаючи чоловічі, жіночі та молодіжні команди.
Окрім того, наголошується, що нові домашня та виїзна форми натхненні прапором країни, мають легендарні три смужки на плечах та гасло “СЛАВА УКРАЇНІ” на спині.
У них відображений зв’язок між українською культурою та футболом, що робить їх невідʼємним атрибутом кожного вболівальника.
За словами президента УАФ Андрія Шевченка, для нього та його команди велика честь повернутися до родини adidas.
Окрім того, вказано, що партнерство та презентацію форми прокоментував директор adidas Ukraine Ігор Маринич.
Для нього честь оголосити про старт співпраці з УАФ.
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