Як виглядає нова форма Української збірної з футболу — фото
Категорія
Спорт
Дата публікації

Як виглядає нова форма Української збірної з футболу — фото

Українська збірна з футболу
Джерело:  online.ua

Українська асоціація футбол розпочала свою співпрацю з Adidas, у межах якої вже представила новий домашній комплект форми збірних України на сезон-2024/2025.

Головні тези:

  • Аdidas став ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних УАФ, включаючи чоловічі, жіночі та молодіжні команди.
  • Нові домашня та виїзна форми були натхнені прапором України.
  • Нова форма збірної України стала не лише символом спортивної гордості, але й зв'язком між українською культурою та футболом.

Українська збірна з футболу може похизуватися новою формою

Варто звернути увагу на те, що Аudidas відтепер є ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних УАФ, включаючи чоловічі, жіночі та молодіжні команди.

Фото: facebook.com/uafukraine

Окрім того, наголошується, що нові домашня та виїзна форми натхненні прапором країни, мають легендарні три смужки на плечах та гасло “СЛАВА УКРАЇНІ” на спині.

Фото: facebook.com/uafukraine

У них відображений зв’язок між українською культурою та футболом, що робить їх невідʼємним атрибутом кожного вболівальника.

За словами президента УАФ Андрія Шевченка, для нього та його команди велика честь повернутися до родини adidas.

Фото: facebook.com/uafukraine

Асоціація вже має успішну історію співпраці з компанією, адже adidas розробляла ексклюзивну форму, в якій національна збірна виступала на Євро-2012. Ми прагнемо досягнути найвищого рівня змагань в усіх наших національних командах і з нетерпінням чекаємо на співпрацю з провідним постачальником форми, таким, як adidas, на шляху до мети.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

Президент УАФ

Фото: facebook.com/uafukraine

Окрім того, вказано, що партнерство та презентацію форми прокоментував директор adidas Ukraine Ігор Маринич.

Для нього честь оголосити про старт співпраці з УАФ.

Фото: facebook.com/uafukraine

Через спорт ми маємо можливість змінювати життя, і ми раді бути частиною цього процесу в Україні. Ми прагнемо забезпечити наших спортсменів найякіснішим спорядженням, надихаючи нові покоління футболістів в Україні. Форма збірної України — це не просто спортивний одяг; це потужний символ футбольної гордості та єдності, — заявив Маринич.

Фото: facebook.com/uafukraine

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