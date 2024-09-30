Ребров визначив склад збірної України з футболу на матчі Ліги націй УЄФА

Збірна України з футболу опублікувала склад гравців на жовтневі матчі Ліги націй УЄФА у дивізіоні В. Півзахисник Андрій Ярмоленко потрапив до резервного списку.
Головні тези:
- Опублікований склад збірної України з футболу на матчі Ліги націй УЄФА включає 25 виконавців основного списку та 8 гравців у резервному.
- Матчі групи В1 Ліги націй-2024/2025 відбудуться у Польщі, де збірна України зустрінеться з Грузією та Чехією.
- Наші футболісти проведуть два домашні матчі у жовтні за участю в Лізі націй УЄФА.
- Календар матчів групи В1 Ліги націй-2024/2025 включає поєдинки з Албанією, Грузією та Чехією зі змістовною статистикою результатів.
Збірна України з футболу визначилася зі складом гравців матчі Ліги націй-2024
До основного списку ввійшли 25 виконавців, ще 8 гравців потрапили до резервного.
Склад збірної України:
Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).
Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк ("Полісся" Житомир), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія).
Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).
До резервного списку потрапили Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк), Олександр Сваток ("Остін", США), Олександр Мартинюк ("Олександрія"), Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо" Київ), Артем Бондаренко, Данило Сікан (обидва — "Шахтар" Донецьк), Олександр Назаренко ("Полісся" Житомир).
В жовтні збірна України проведе два домашні матчі у групі В1 Ліги націй-2024/2025 у Польщі. 11 жовтня в 3-му турі синьо-жовті в Познані на ENEA Stadion прийматимуть Грузію, а 14 жовтня в 4-му турі у Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" зіграють проти Чехії.
Календар матчів групи В1 Ліги націй-2024/2025
1 тур — 07.09.2024: Грузія — Чехія — 4:1; Україна — Албанія — 1:2
2 тур — 10.09.2024: Чехія — Україна — 3:2; Албанія — Грузія — 0:1
3 тур — 11.10.2024: Чехія — Албанія (21:45), Україна — Грузія (21:45)
4 тур — 14.10.2024: Грузія — Албанія (19:00), Україна — Чехія (21:45)
5 тур — 16.11.2024: Грузія — Україна (19:00), Албанія — Чехія (21:45)
6 тур — 19.11.2024: Албанія — Україна (21:45), Чехія — Грузія (21:45)
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