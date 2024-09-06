Відбір на Євро-2025. Молодіжка України U-21 з футболу перемогла команду Сербії
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Відбір на Євро-2025. Молодіжка України U-21 з футболу перемогла команду Сербії

Футболісти
Джерело:  UEFA

Молодіжна збірна України з футболу U-21 мінімально обіграла своїх суперників з Сербії. Матч пройшов 6 вересня і завершився з рахунком 2:1.

Головні тези:

  • Молодіжна збірна України U-21 перемогла команду Сербії з рахунком 2:1 у матчі за вихід на Євро-2025.
  • Україна виграла усі сім матчів у відбірковому етапі до Євро-2025 та має максимальну кількість очок ― 21.
  • Українські футболісти, народжені не раніше 2002 року, будуть брати участь у молодіжному чемпіонаті, який пройде в Словаччині.
  • Кваліфікаційний етап Чемпіонату Європи U-21 триватиме до листопада 2024 року. Участь беруть 52 команди.
  • У плей-офф перейдуть дев’ять команд, що посіли перші місця у своїх групах, та три найкращі збірні з других місць.

Молодіжка України U-21 перемогла команду Сербії 

Збірні зіграли матч у латвійській Ризі, на стадіоні Sporta Parks. Цікаво, що саме серби відкрили рахунок, забивши гол на сьомій хвилині.

Команди входять в групу F, де лідирує Україна. Вона виграла усі сім матчів в рамках етапу відбору до Євро-2025.

Українець Волошин зрівняв рахунок на 34-й хвилині. Він чітко прийняв подачу Батагова та спрямував м’яч у дальній кут воріт противника.

Другий гол був забитий на 57 хвилині з пенальті. Лієскіч сфолив проти Волошина, а Ярмолюк влучно пробив одинадцятиметровий. 

Молодіжна збірна України отримала максимально 21 очко за сім матчів. Це означає, що вона як мінімум пройде у плей-офф кваліфікації.

Євро-2025 серед молодіжних збірних U-21

У турнірі, який пройде в наступному році в Словаччині, можуть грати футболісти, народжені не раніше 1 січня 2002 року.

Кваліфікаційний етап молодіжного чемпіонату почався ще 24 березня 2023 року і триватиме до 19 листопада 2024-го.

У кваліфікаційному етапі беруть участь 52 команди. Словаччина автоматично кваліфікувалась як господарка турніру.

У плей-офф вийдуть дев’ять команд, які посіли перші місця у своїх групах, та три найкращі збірні з тих, які посіли другі місця в групах.

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