Відбір на Євро-2025. Молодіжка України U-21 з футболу перемогла команду Сербії

Молодіжна збірна України з футболу U-21 мінімально обіграла своїх суперників з Сербії. Матч пройшов 6 вересня і завершився з рахунком 2:1.

Молодіжка України U-21 перемогла команду Сербії

Збірні зіграли матч у латвійській Ризі, на стадіоні Sporta Parks. Цікаво, що саме серби відкрили рахунок, забивши гол на сьомій хвилині.

Команди входять в групу F, де лідирує Україна. Вона виграла усі сім матчів в рамках етапу відбору до Євро-2025.

Українець Волошин зрівняв рахунок на 34-й хвилині. Він чітко прийняв подачу Батагова та спрямував м’яч у дальній кут воріт противника.

Другий гол був забитий на 57 хвилині з пенальті. Лієскіч сфолив проти Волошина, а Ярмолюк влучно пробив одинадцятиметровий.

Молодіжна збірна України отримала максимально 21 очко за сім матчів. Це означає, що вона як мінімум пройде у плей-офф кваліфікації.

Євро-2025 серед молодіжних збірних U-21

У турнірі, який пройде в наступному році в Словаччині, можуть грати футболісти, народжені не раніше 1 січня 2002 року.

Кваліфікаційний етап молодіжного чемпіонату почався ще 24 березня 2023 року і триватиме до 19 листопада 2024-го.

У кваліфікаційному етапі беруть участь 52 команди. Словаччина автоматично кваліфікувалась як господарка турніру.