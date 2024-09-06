Отбор на Евро-2025. Молодежка Украины U-21 по футболу победила команду Сербии
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Отбор на Евро-2025. Молодежка Украины U-21 по футболу победила команду Сербии

Футболисты
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Источник:  UEFA

Молодежная сборная Украины по футболу U-21 минимально обыграла своих соперников из Сербии. Матч прошел 6 сентября и завершился со счетом 2:1.

Главные тезисы

  • Молодежная сборная Украины U-21 победила команду Сербии со счетом 2:1 в матче за выход на Евро-2025.
  • Украина выиграла все семь матчей в отборочном этапе к Евро-2025 и имеет максимальное количество очков — 21.
  • Украинские футболисты, рожденные не раньше 2002 года, будут участвовать в молодежном чемпионате, который пройдет в Словакии.
  • Квалификационный этап Чемпионата Европы U-21 продлится до ноября 2024 года. Участие принимают 52 команды.
  • В плей-офф пройдут девять команд, занявших первые места в своих группах, и три лучших сборных со вторых мест.

Молодежка Украины U-21 победила команду Сербии

Сборные сыграли матч в латвийской Риге на стадионе Sporta Parks. Интересно, что именно сербы открыли счет, забив гол на седьмой минуте.

Команды входят в группу F, где лидирует Украина. Она выиграла все семь матчей в рамках этапа отбора к Евро-2025.

Украинец Волошин сравнял счет на 34-й минуте. Он четко принял подачу Батагова и направил мяч в дальний угол ворот противника.

Второй гол был забит на 57-й минуте с пенальти. Лиескич сфолил против Волошина, а Ярмолюк точно пробил одиннадцатиметровый.

Молодежная сборная Украины получила максимально 21 очко за семь матчей. Это означает, что она как минимум пройдет в плей-офф квалификации.

Евро-2025 среди молодежных сборных U-21

В турнире, который пройдет в следующем году в Словакии, могут играть футболисты, рожденные не раньше 1 января 2002 года.

Квалификационный этап молодежного чемпионата начался еще 24 марта 2023 года и продлится до 19 ноября 2024 года.

В квалификационном этапе принимают участие 52 команды. Словакия автоматически квалифицировалась как хозяйка турнира.

В плей-офф выйдут девять команд, занявших первые места в своих группах, и три лучшие сборные из занявших вторые места в группах.

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