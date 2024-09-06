Отбор на Евро-2025. Молодежка Украины U-21 по футболу победила команду Сербии

Молодежная сборная Украины по футболу U-21 минимально обыграла своих соперников из Сербии. Матч прошел 6 сентября и завершился со счетом 2:1.

Молодежка Украины U-21 победила команду Сербии

Сборные сыграли матч в латвийской Риге на стадионе Sporta Parks. Интересно, что именно сербы открыли счет, забив гол на седьмой минуте.

Команды входят в группу F, где лидирует Украина. Она выиграла все семь матчей в рамках этапа отбора к Евро-2025.

Украинец Волошин сравнял счет на 34-й минуте. Он четко принял подачу Батагова и направил мяч в дальний угол ворот противника.

Второй гол был забит на 57-й минуте с пенальти. Лиескич сфолил против Волошина, а Ярмолюк точно пробил одиннадцатиметровый.

Молодежная сборная Украины получила максимально 21 очко за семь матчей. Это означает, что она как минимум пройдет в плей-офф квалификации.

Евро-2025 среди молодежных сборных U-21

В турнире, который пройдет в следующем году в Словакии, могут играть футболисты, рожденные не раньше 1 января 2002 года.

Квалификационный этап молодежного чемпионата начался еще 24 марта 2023 года и продлится до 19 ноября 2024 года.

В квалификационном этапе принимают участие 52 команды. Словакия автоматически квалифицировалась как хозяйка турнира.