Ребров определил состав сборной Украины по футболу на матчи Лиги наций УЕФА
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Ребров определил состав сборной Украины по футболу на матчи Лиги наций УЕФА

Сборная
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Источник:  УАФ

Сборная Украины по футболу опубликовала состав игроков на октябрьские матчи Лиги наций УЕФА в дивизионе В. Полузащитник Андрей Ярмоленко попал в резервный список.

Главные тезисы

  • Сборная Украины опубликовала состав игроков на матчи Лиги наций УЕФА и включила 25 исполнителей основного списка и 8 игроков в резервном.
  • Украина проведет два домашних матча с Грузией и Чехией в октябре в рамках Лиги наций УЕФА.
  • Состав сборной Украины включает в себя таких игроков, как Ярмоленко, Яремчук, Миколенко и другие.
  • Календарь матчей группы В1 Лиги наций-2024/2025 предусматривает интересные поединки с участием Украины, Грузии, Чехии и Албании.
  • Узнайте про резервный список игроков, которые готовы заменить основной состав в матчах Лиги наций УЕФА.

Сборная Украины по футболу определилась с составом игроков матча Лиги наций-2024

В основной список вошли 25 исполнителей, еще 8 игроков попали в резервный.

Состав сборной Украины:

  • Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

  • Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — "Шахтер" Донецк), Александр Тимчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

  • Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все — "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все — "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир) , Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания).

  • Нападающие: Артем Довбык ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

В резервный список попали Дмитрий Резник ("Шахтер" Донецк), Александр Сваток ("Остин", США), Александр Мартынюк ("Александрия"), Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба — "Динамо" Киев), Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба — "Шахтер" Донецк), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир).

В октябре сборная Украины проведет два домашних матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Польше. 11 октября в 3 туре сине-желтые в Познани на ENEA Stadion будут принимать Грузию, а 14 октября в 4 туре во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграют против Чехии.

Календарь матчей группы В1 Лиги наций-2024/2025

  • 1 тур — 07.09.2024: Грузия — Чехия — 4:1; Украина — Албания — 1:2

  • 2 тур — 10.09.2024: Чехия — Украина — 3:2; Албания — Грузия — 0:1

  • 3 тур — 11.10.2024: Чехия — Албания (21:45), Украина — Грузия (21:45)

  • 4 тур — 14.10.2024: Грузия — Албания (19:00), Украина — Чехия (21:45)

  • 5 тур — 16.11.2024: Грузия — Украина (19:00), Албания — Чехия (21:45)

  • 6 тур — 19.11.2024: Албания — Украина (21:45), Чехия — Грузия (21:45)

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