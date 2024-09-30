Ребров определил состав сборной Украины по футболу на матчи Лиги наций УЕФА

В основной список вошли 25 исполнителей, еще 8 игроков попали в резервный.

Состав сборной Украины:

В резервный список попали Дмитрий Резник ("Шахтер" Донецк), Александр Сваток ("Остин", США), Александр Мартынюк ("Александрия"), Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба — "Динамо" Киев), Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба — "Шахтер" Донецк), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир).

В октябре сборная Украины проведет два домашних матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Польше. 11 октября в 3 туре сине-желтые в Познани на ENEA Stadion будут принимать Грузию, а 14 октября в 4 туре во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграют против Чехии.