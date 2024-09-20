Два украинских футбольных клуба Кривбасс и Верес выступили с инициативой по внедрению нового футбольного турнира в Украине.

Что известно о вероятности появления нового футбольного турнира в Украине

Отмечается, что новый турнир может походить на Кубок лиги, который разыгрывается в английской Премьер-лиге и чемпионатах в нескольких других странах.

Конкретных данных о формате турнирного инициаторами создания предоставлено не было.

На данный момент турнир будет носить только коммерческий характер. Плановая дата проведения Кубка лиги во время перерыва на матчи сборных.

Большое количество команд элитного дивизиона Украины против создания нового турнира. Руководители футбольных клубов УПЛ не планируют тратить новые средства и в итоге ничего не получать.

Что известно о возможном отстранении сборной Англии по футболу от участия во всех международных турнирах

УЕФА может отстранить сборную Англии по футболу от участия во всех ближайших запланированных международных турнирах из-за планов власти страны ввести собственного футбольного регулятора.

Руководители ведущих политических партий в Англии продвигают инициативу по созданию собственного независимого футбольного регулятора.

В частности, планируется, что созданное ведомство будет регулировать систему лицензирования английских клубов, проводить проверки их владельцев и директоров, а также предоставить болельщикам право голоса при принятии важных решений.

В УЕФА уже направили письмо британским чиновникам, в котором упорно напомнили о том, что "вмешательство правительства в развитие футбола не должно быть".