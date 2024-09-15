УЕФА может отстранить сборную Англии по футболу от участия во всех ближайших запланированных международных турнирах из-за планов властей страны ввести собственного футбольного регулятора.
Главные тезисы
- Планы властей Англии создать собственный футбольный регулятор привели к угрозе отстранения сборной от турниров УЕФА.
- Решения УЕФА по клубному рейтингу России вызывают вопросы, особенно в контексте военной агрессии против Украины.
- Конфликт между Англией и УЕФА выделяет важность соблюдения международных стандартов и ценностей в футболе.
- Вмешательство правительства в развитие футбола вызывает напряженность между политическими партиями в Англии и УЕФА.
- Скандалы с участием УЕФА и сборной России свидетельствуют о тревожной обстановке в мире спорта, требующей внимания и разрешения.
Что известно о конфликте между Англией и УЕФА
Руководители ведущих политических партий в Англии продвигают инициативу по созданию собственного независимого футбольного регулятора.
В частности, планируется, что созданное ведомство будет регулировать систему лицензирования английских клубов, проводить проверки их владельцев и директоров, а также предоставить болельщикам право голоса при принятии важных решений.
В УЕФА уже направили письмо британским чиновникам, в котором упорно напомнили о том, что "вмешательство правительства в развитие футбола не должно быть".
Евро-2028 по футболу пройдет с 9 июня по 9 июля в Великобритании и Ирландии, а следующий чемпионат мира состоится в 2026 году в США, Мексике и Канаде.
Что известно о последних скандалах с участием УЕФА
УЕФА продолжает начисление России клубного рейтинга. В настоящее время враждебная страна находится выше Украины.
Команды из России отстранены от турниров под эгидой УЕФА. Однако, несмотря на это, организация насчитала России рейтинг за еврокубковый сезон-2023/2024.
Враждебная страна получила 4.333 балла за сезон 2023/24 в таблицу коэффициентов, где формируется представительство в еврокубках.
Благодаря этим баллам Россия обогнала Украину в рейтинге.
Считая последние 5 сезонов враждебная страна имеет 22.965 балла и 22-ю строчку в таблице коэффициентов. Это позволяет ей подать 4 команды на турниры УЕФА в 2026 году.
Сборная России отстранена от всех турниров под эгидой ФИФА в связи с военной агрессией против Украины. Соревнования по футзалу не стали исключением для страны-террористки.
Фото российского футболиста было сделано на ЧМ-2021 в Литве, где россияне играли без флага из-за допингового скандала. На картинке присутствует игрок сборной страны-агрессора Сергей Абрамов.
Вместо герба на футболке россиянина присутствует надпись "Наши парни". По всей вероятности, дизайнер не разобрался из какой сборной этот футболист.
Через некоторое время российского футболиста убрали с постера и заменили португальцем.
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