УЕФА может отстранить сборную Англии по футболу от участия во всех ближайших запланированных международных турнирах из-за планов властей страны ввести собственного футбольного регулятора.

Что известно о конфликте между Англией и УЕФА

Руководители ведущих политических партий в Англии продвигают инициативу по созданию собственного независимого футбольного регулятора.

В частности, планируется, что созданное ведомство будет регулировать систему лицензирования английских клубов, проводить проверки их владельцев и директоров, а также предоставить болельщикам право голоса при принятии важных решений.

В УЕФА уже направили письмо британским чиновникам, в котором упорно напомнили о том, что "вмешательство правительства в развитие футбола не должно быть".

Игроки сборной Англии по футболу

Евро-2028 по футболу пройдет с 9 июня по 9 июля в Великобритании и Ирландии, а следующий чемпионат мира состоится в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

Что известно о последних скандалах с участием УЕФА

УЕФА продолжает начисление России клубного рейтинга. В настоящее время враждебная страна находится выше Украины.

Команды из России отстранены от турниров под эгидой УЕФА. Однако, несмотря на это, организация насчитала России рейтинг за еврокубковый сезон-2023/2024.

Враждебная страна получила 4.333 балла за сезон 2023/24 в таблицу коэффициентов, где формируется представительство в еврокубках.

Благодаря этим баллам Россия обогнала Украину в рейтинге.

Считая последние 5 сезонов враждебная страна имеет 22.965 балла и 22-ю строчку в таблице коэффициентов. Это позволяет ей подать 4 команды на турниры УЕФА в 2026 году.

Сборная России отстранена от всех турниров под эгидой ФИФА в связи с военной агрессией против Украины. Соревнования по футзалу не стали исключением для страны-террористки.

Фото российского футболиста было сделано на ЧМ-2021 в Литве, где россияне играли без флага из-за допингового скандала. На картинке присутствует игрок сборной страны-агрессора Сергей Абрамов.

Вместо герба на футболке россиянина присутствует надпись "Наши парни". По всей вероятности, дизайнер не разобрался из какой сборной этот футболист.