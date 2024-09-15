УЕФА угрожает Англии отстранением от участия в футбольных турнирах. В чем причина
Категория
Спорт
Дата публикации

УЕФА угрожает Англии отстранением от участия в футбольных турнирах. В чем причина

Сборная Англии по футболу
Читати українською
Источник:  The Telegraph

УЕФА может отстранить сборную Англии по футболу от участия во всех ближайших запланированных международных турнирах из-за планов властей страны ввести собственного футбольного регулятора.

Главные тезисы

  • Планы властей Англии создать собственный футбольный регулятор привели к угрозе отстранения сборной от турниров УЕФА.
  • Решения УЕФА по клубному рейтингу России вызывают вопросы, особенно в контексте военной агрессии против Украины.
  • Конфликт между Англией и УЕФА выделяет важность соблюдения международных стандартов и ценностей в футболе.
  • Вмешательство правительства в развитие футбола вызывает напряженность между политическими партиями в Англии и УЕФА.
  • Скандалы с участием УЕФА и сборной России свидетельствуют о тревожной обстановке в мире спорта, требующей внимания и разрешения.

Что известно о конфликте между Англией и УЕФА

Руководители ведущих политических партий в Англии продвигают инициативу по созданию собственного независимого футбольного регулятора.

В частности, планируется, что созданное ведомство будет регулировать систему лицензирования английских клубов, проводить проверки их владельцев и директоров, а также предоставить болельщикам право голоса при принятии важных решений.

В УЕФА уже направили письмо британским чиновникам, в котором упорно напомнили о том, что "вмешательство правительства в развитие футбола не должно быть".

УЕФА может отстранить сборную Англии от участия во всех турнирах
Игроки сборной Англии по футболу

Евро-2028 по футболу пройдет с 9 июня по 9 июля в Великобритании и Ирландии, а следующий чемпионат мира состоится в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

Что известно о последних скандалах с участием УЕФА

УЕФА продолжает начисление России клубного рейтинга. В настоящее время враждебная страна находится выше Украины.

Команды из России отстранены от турниров под эгидой УЕФА. Однако, несмотря на это, организация насчитала России рейтинг за еврокубковый сезон-2023/2024.

Враждебная страна получила 4.333 балла за сезон 2023/24 в таблицу коэффициентов, где формируется представительство в еврокубках.

Благодаря этим баллам Россия обогнала Украину в рейтинге.

Считая последние 5 сезонов враждебная страна имеет 22.965 балла и 22-ю строчку в таблице коэффициентов. Это позволяет ей подать 4 команды на турниры УЕФА в 2026 году.

Сборная России отстранена от всех турниров под эгидой ФИФА в связи с военной агрессией против Украины. Соревнования по футзалу не стали исключением для страны-террористки.

Фото российского футболиста было сделано на ЧМ-2021 в Литве, где россияне играли без флага из-за допингового скандала. На картинке присутствует игрок сборной страны-агрессора Сергей Абрамов.

Вместо герба на футболке россиянина присутствует надпись "Наши парни". По всей вероятности, дизайнер не разобрался из какой сборной этот футболист.

Через некоторое время российского футболиста убрали с постера и заменили португальцем.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Очередной скандал в УЕФА. Игрока сборной Украины из Донецка назвали "россиянином"
Таловеров
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
В УЕФА отметили лучших футболистов Евро-2024
Родри
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
УЕФА назвал символическую сборную Евро-2024 идеальных игроков
УЕФА назвал символическую сборную Евро-2024 идеальных игроков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?