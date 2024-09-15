УЄФА може відсторонити збірну Англії з футболу від участі у всіх найближчих запланованих міжнародних турнірах через плани влади країни запровадити власного футбольного регулятора.

Що відомо про конфлікт між Англією та УЄФА

Зазначається, що керівники провідних політичних партій в Англії просувають ініціативу зі створення власного незалежного футбольного регулятора.

Зокрема, планується, що створене відомство регулюватиме систему ліцензування англійських клубів, проводитиме перевірки їхніх власників та директорів, а також надаватиме вболівальникам право голосу під час прийняття важливих рішень.

В УЄФА вже надіслали листа британським чиновникам, у якому наполегливо нагадали про те, що "втручання уряду в розвиток футболу не повинно бути".

Гравці збірної Англії з футболу

Євро-2028 з футболу пройде з 9 червня по 9 липня у Великій Британії та Ірландії, а наступний чемпіонат світу відбудеться у 2026 році у США, Мексиці та Канаді.

Що відомо про останні скандали за участю УЄФА

УЄФА продовжує нарахування Росії клубного рейтингу. Наразі ворожа країна перебуває вище за Україну.

Команди з Росії відсторонені від турнірів під егідою УЄФА. Однак попри це організація нарахувала Росії рейтинг за єврокубковий сезон-2023/2024.

Ворожа країна отримала 4.333 бали за сезон 2023/24 до таблиці коефіцієнтів, де формується представництво у єврокубках.

Завдяки цим балам Росія обігнала Україну в рейтингу.

Рахуючи останні 5 сезонів ворожа країна має 22.965 бали і 22-й рядок у таблиці коефіцієнтів. Це дозволяє їй подати 4 команди на турніри УЄФА у 2026 році.

Збірна Росії відсторонена від усіх турнірів під егідою ФІФА у зв'язку з військовою агресією проти України. Змагання з футзалу не стали винятком для країни-терористки.

Фото російського футболіста було зроблено на ЧС-2021 у Литві, де росіяни грали без прапора через допінговий скандал. На зображенні присутній гравець збірної країни-агресора Сергій Абрамов.

Замість герба на футболці росіянина присутній напис "Наши парні". Цілком ймовірно, що дизайнер не розібрався з якої збірної цей футболіст.