УЄФА погрожує Англії відстороненням від участі у футбольних турнірах. У чому причина
Категорія
Спорт
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УЄФА погрожує Англії відстороненням від участі у футбольних турнірах. У чому причина

Збірна Англії
Джерело:  The Telegraph

УЄФА може відсторонити збірну Англії з футболу від участі у всіх найближчих запланованих міжнародних турнірах через плани влади країни запровадити власного футбольного регулятора. 

Головні тези:

  • Причиною загрози відсторонення збірної Англії від участі у турнірах є плани влади створити власний незалежний футбольний регулятор.
  • УЄФА наголосила на недопустимості урядового втручання у розвиток футболу, що може призвести до серйозних наслідків для Англії.
  • УЄФА продовжила нарахування Росії клубного рейтингу.
  • У зв'язку з військовою агресією проти України збірна Росії відсторонена від усіх турнірів під егідою ФІФА, включаючи футзальні змагання.
  • Останні скандали, пов'язані з УЄФА, свідчать про напружену ситуацію в світі футболу та необхідність додержання міжнародних стандартів та цінностей.

Що відомо про конфлікт між Англією та УЄФА

Зазначається, що керівники провідних політичних партій в Англії просувають ініціативу зі створення власного незалежного футбольного регулятора.

Зокрема, планується, що створене відомство регулюватиме систему ліцензування англійських клубів, проводитиме перевірки їхніх власників та директорів, а також надаватиме вболівальникам право голосу під час прийняття важливих рішень.

В УЄФА вже надіслали листа британським чиновникам, у якому наполегливо нагадали про те, що "втручання уряду в розвиток футболу не повинно бути".

УЄФА може відсторонити збірну Англії від участі у всіх турнірах
Гравці збірної Англії з футболу

Євро-2028 з футболу пройде з 9 червня по 9 липня у Великій Британії та Ірландії, а наступний чемпіонат світу відбудеться у 2026 році у США, Мексиці та Канаді.

Що відомо про останні скандали за участю УЄФА

УЄФА продовжує нарахування Росії клубного рейтингу. Наразі ворожа країна перебуває вище за Україну.

Команди з Росії відсторонені від турнірів під егідою УЄФА. Однак попри це організація нарахувала Росії рейтинг за єврокубковий сезон-2023/2024.

Ворожа країна отримала 4.333 бали за сезон 2023/24 до таблиці коефіцієнтів, де формується представництво у єврокубках.

Завдяки цим балам Росія обігнала Україну в рейтингу.

Рахуючи останні 5 сезонів ворожа країна має 22.965 бали і 22-й рядок у таблиці коефіцієнтів. Це дозволяє їй подати 4 команди на турніри УЄФА у 2026 році.

Збірна Росії відсторонена від усіх турнірів під егідою ФІФА у зв'язку з військовою агресією проти України. Змагання з футзалу не стали винятком для країни-терористки.

Фото російського футболіста було зроблено на ЧС-2021 у Литві, де росіяни грали без прапора через допінговий скандал. На зображенні присутній гравець збірної країни-агресора Сергій Абрамов.

Замість герба на футболці росіянина присутній напис "Наши парні". Цілком ймовірно, що дизайнер не розібрався з якої збірної цей футболіст.

Через певний час російського футболіста прибрали з постера та замінили на португальця.

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