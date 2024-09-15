УЄФА може відсторонити збірну Англії з футболу від участі у всіх найближчих запланованих міжнародних турнірах через плани влади країни запровадити власного футбольного регулятора.
Головні тези:
- Причиною загрози відсторонення збірної Англії від участі у турнірах є плани влади створити власний незалежний футбольний регулятор.
- УЄФА наголосила на недопустимості урядового втручання у розвиток футболу, що може призвести до серйозних наслідків для Англії.
- УЄФА продовжила нарахування Росії клубного рейтингу.
- У зв'язку з військовою агресією проти України збірна Росії відсторонена від усіх турнірів під егідою ФІФА, включаючи футзальні змагання.
- Останні скандали, пов'язані з УЄФА, свідчать про напружену ситуацію в світі футболу та необхідність додержання міжнародних стандартів та цінностей.
Що відомо про конфлікт між Англією та УЄФА
Зазначається, що керівники провідних політичних партій в Англії просувають ініціативу зі створення власного незалежного футбольного регулятора.
Зокрема, планується, що створене відомство регулюватиме систему ліцензування англійських клубів, проводитиме перевірки їхніх власників та директорів, а також надаватиме вболівальникам право голосу під час прийняття важливих рішень.
В УЄФА вже надіслали листа британським чиновникам, у якому наполегливо нагадали про те, що "втручання уряду в розвиток футболу не повинно бути".
Євро-2028 з футболу пройде з 9 червня по 9 липня у Великій Британії та Ірландії, а наступний чемпіонат світу відбудеться у 2026 році у США, Мексиці та Канаді.
Що відомо про останні скандали за участю УЄФА
УЄФА продовжує нарахування Росії клубного рейтингу. Наразі ворожа країна перебуває вище за Україну.
Команди з Росії відсторонені від турнірів під егідою УЄФА. Однак попри це організація нарахувала Росії рейтинг за єврокубковий сезон-2023/2024.
Ворожа країна отримала 4.333 бали за сезон 2023/24 до таблиці коефіцієнтів, де формується представництво у єврокубках.
Завдяки цим балам Росія обігнала Україну в рейтингу.
Рахуючи останні 5 сезонів ворожа країна має 22.965 бали і 22-й рядок у таблиці коефіцієнтів. Це дозволяє їй подати 4 команди на турніри УЄФА у 2026 році.
Збірна Росії відсторонена від усіх турнірів під егідою ФІФА у зв'язку з військовою агресією проти України. Змагання з футзалу не стали винятком для країни-терористки.
Фото російського футболіста було зроблено на ЧС-2021 у Литві, де росіяни грали без прапора через допінговий скандал. На зображенні присутній гравець збірної країни-агресора Сергій Абрамов.
Замість герба на футболці росіянина присутній напис "Наши парні". Цілком ймовірно, що дизайнер не розібрався з якої збірної цей футболіст.
Через певний час російського футболіста прибрали з постера та замінили на португальця.
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