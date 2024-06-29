Черговий скандал в УЄФА. Гравця збірної України з Донецька назвали “росіянином”
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Спорт
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Черговий скандал в УЄФА. Гравця збірної України з Донецька назвали “росіянином”

Таловеров
Джерело:  УЄФА

У мережі розгорівся скандал навколо профілю захисника збірної України Максима Таловєрова на офіційному сайті УЄФА. 

Головні тези:

  • Помилкове визначення місця народження гравців збірної України може бути простою технічною помилкою УЄФА, а не політичною позицією.
  • Навіть після відсторонення команд з Росії, УЄФА нарахувала їм бали рейтингу за єврокубковий сезон, що обурило багатьох прихильників футболу.
  • Рейтинг Росії за останні п'ять сезонів дає їй перевагу у представництві на турнірах УЄФА, допускаючи 4 команди на турніри у 2026 році.

Місцем народження Максима Таловєрова вказали “російський“ Донецьк

У графі «країна народження» 24-річного футболіста вказана Росія, незважаючи на те, що він є уродженцем Донецька.

Варто зазначити, що це може бути простою помилкою, а не політичною позицією УЄФА.

У профілях Юхима Коноплі та Анатолія Трубіна, які також родом із Донецька, у графі «країна народження» вказано Україну, так само як і в Миколи Матвієнка, який народився в Криму.

Помилка на сторінці УЄФА

Ще одним уродженцем Росії у складі збірної України вказано Андрія Ярмоленка, який народився в Санкт-Петербурзі.

Черговий скандал в УЄФА. Союз нарахував Росії бали в рейтинг за єврокубковий сезон

Команди з Росії відсторонені від турнірів під егідою УЄФА. Однак попри це організація нарахувала Росії рейтинг за єврокубковий сезон-2023/2024.

Ворожа країна отримала 4.333 бали за сезон 2023/24 до таблиці коефіцієнтів, де формується представництво у єврокубках.

Завдяки цим балам Росія обігнала Україну в рейтингу.

Рахуючи останні 5 сезонів ворожа країна має 22.965 бали і 22-й рядок у таблиці коефіцієнтів. Це дозволяє їй подати 4 команди на турніри УЄФА у 2026 році.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

Зазначимо, що наступного сезону УЄФА кардинально змінить формат проведення Ліги чемпіонів. У турнірі буде відсутній груповий етап, а всі учасники будуть знаходитися в єдиній турнірній таблиці.

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