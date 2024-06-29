Черговий скандал в УЄФА. Гравця збірної України з Донецька назвали “росіянином”

У мережі розгорівся скандал навколо профілю захисника збірної України Максима Таловєрова на офіційному сайті УЄФА.
Головні тези:
- Помилкове визначення місця народження гравців збірної України може бути простою технічною помилкою УЄФА, а не політичною позицією.
- Навіть після відсторонення команд з Росії, УЄФА нарахувала їм бали рейтингу за єврокубковий сезон, що обурило багатьох прихильників футболу.
- Рейтинг Росії за останні п'ять сезонів дає їй перевагу у представництві на турнірах УЄФА, допускаючи 4 команди на турніри у 2026 році.
Місцем народження Максима Таловєрова вказали “російський“ Донецьк
У графі «країна народження» 24-річного футболіста вказана Росія, незважаючи на те, що він є уродженцем Донецька.
Варто зазначити, що це може бути простою помилкою, а не політичною позицією УЄФА.
У профілях Юхима Коноплі та Анатолія Трубіна, які також родом із Донецька, у графі «країна народження» вказано Україну, так само як і в Миколи Матвієнка, який народився в Криму.
Ще одним уродженцем Росії у складі збірної України вказано Андрія Ярмоленка, який народився в Санкт-Петербурзі.
Черговий скандал в УЄФА. Союз нарахував Росії бали в рейтинг за єврокубковий сезон
Команди з Росії відсторонені від турнірів під егідою УЄФА. Однак попри це організація нарахувала Росії рейтинг за єврокубковий сезон-2023/2024.
Ворожа країна отримала 4.333 бали за сезон 2023/24 до таблиці коефіцієнтів, де формується представництво у єврокубках.
Завдяки цим балам Росія обігнала Україну в рейтингу.
Рахуючи останні 5 сезонів ворожа країна має 22.965 бали і 22-й рядок у таблиці коефіцієнтів. Це дозволяє їй подати 4 команди на турніри УЄФА у 2026 році.
Зазначимо, що наступного сезону УЄФА кардинально змінить формат проведення Ліги чемпіонів. У турнірі буде відсутній груповий етап, а всі учасники будуть знаходитися в єдиній турнірній таблиці.
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