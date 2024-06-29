Очередной скандал в УЕФА. Игрока сборной Украины из Донецка назвали "россиянином"

В сети разгорелся скандал вокруг профиля защитника сборной Украины Максима Таловерова на официальном сайте УЕФА.
Главные тезисы
- Ошибочное определение места рождения игроков сборной Украины может являться простой технической ошибкой УЕФА, а не политической позицией.
- Даже после отстранения команд из России, УЕФА насчитала им баллы рейтинга за еврокубковый сезон, что возмутило многих поклонников футбола.
- Рейтинг России за последние пять сезонов дает ей преимущество в представительстве на турнирах УЕФА, допуская 4 команды на турниры в 2026 году.
Местом рождения Максима Таловерова указали "русский" Донецк
В графе «страна рождения» 24-летнего футболиста указана Россия, несмотря на то, что он уроженец Донецка.
Следует отметить, что это может быть простой ошибкой, а не политической позицией УЕФА.
В профилях Ефима Конопли и Анатолия Трубина, также родом из Донецка, в графе «страна рождения» указана Украина, так же как и у Николая Матвиенко, родившегося в Крыму.
Еще одним уроженцем России в составе сборной Украины указан Андрей Ярмоленко, родившийся в Санкт-Петербурге.
Очередной скандал в УЕФА. Союз начислил России баллы в рейтинг за еврокубковый сезон
Команды из России отстранены от турниров под эгидой УЕФА. Однако, несмотря на это, организация насчитала России рейтинг за еврокубковый сезон-2023/2024.
Враждебная страна получила 4.333 балла за сезон 2023/24 в таблицу коэффициентов, где формируется представительство в еврокубках.
Благодаря этим баллам Россия обогнала Украину в рейтинге.
Считая последние 5 сезонов враждебная страна имеет 22.965 балла и 22-ю строчку в таблице коэффициентов. Это позволяет ей подать 4 команды на турниры УЕФА в 2026 году.
Отметим, что в следующем сезоне УЕФА кардинально изменит формат Лиги чемпионов. В турнире будет отсутствовать групповой этап, а все участники будут находиться в единой турнирной таблице.
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