Очередной скандал в УЕФА. Игрока сборной Украины из Донецка назвали "россиянином"

В сети разгорелся скандал вокруг профиля защитника сборной Украины Максима Таловерова на официальном сайте УЕФА.

Местом рождения Максима Таловерова указали "русский" Донецк

В графе «страна рождения» 24-летнего футболиста указана Россия, несмотря на то, что он уроженец Донецка.

Следует отметить, что это может быть простой ошибкой, а не политической позицией УЕФА.

В профилях Ефима Конопли и Анатолия Трубина, также родом из Донецка, в графе «страна рождения» указана Украина, так же как и у Николая Матвиенко, родившегося в Крыму.

Ошибка на странице УЕФА

Еще одним уроженцем России в составе сборной Украины указан Андрей Ярмоленко, родившийся в Санкт-Петербурге.

Очередной скандал в УЕФА. Союз начислил России баллы в рейтинг за еврокубковый сезон

Команды из России отстранены от турниров под эгидой УЕФА. Однако, несмотря на это, организация насчитала России рейтинг за еврокубковый сезон-2023/2024.

Враждебная страна получила 4.333 балла за сезон 2023/24 в таблицу коэффициентов, где формируется представительство в еврокубках.

Благодаря этим баллам Россия обогнала Украину в рейтинге.

Считая последние 5 сезонов враждебная страна имеет 22.965 балла и 22-ю строчку в таблице коэффициентов. Это позволяет ей подать 4 команды на турниры УЕФА в 2026 году.

Таблица коэффициентов УЕФА

Отметим, что в следующем сезоне УЕФА кардинально изменит формат Лиги чемпионов. В турнире будет отсутствовать групповой этап, а все участники будут находиться в единой турнирной таблице.