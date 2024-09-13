Ребров догнал Лобановского. Как изменился исторический рейтинг тренеров сборной Украины по футболу

Тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров после матча с Чехией поднялся в историческом рейтинге наставников на 8-е место. Он выходил на поле в качестве коуча национальной команды 18 раз, как и легендарный Валерий Лобановский.

Ребров поднялся на 8 место исторического рейтинга тренеров

У действующего руководителя немного лучше статистика, чем у Лобановского. Под руководством Реброва было выиграно восемь из 18 матчей, то есть получено 53,7% очков.

Команда Лобановского из 18 выиграла шесть матчей. Национальная сборная под его руководством взяла 46,3% очков.

Команда Реброва пять раз сыграла вничью и столько же проиграла.

Сергей Станиславович возглавил сборную Украины в июне 2023 года.

Команда Реброва выиграла 8 из 18 матчей

Первым в историческом рейтинге тренеров национальной команды по футболу стал динамовец Олег Блохин. Под его руководством команда сыграла 64 матча и одержала 28 побед.

На втором месте рейтинга обладатель «Золотого мяча» Андрей Шевченко. Он занимал должность тренера национальной сборной с 2016 по 2021 год.

Андрей Шевченко руководил командой в течение пяти лет

Сборная во главе с Шевченко сыграла 52 матча. В 25 из них украинские футболисты одержали победу.

Одним из наиболее результативных тренеров был Михаил Фоменко, занимающий третью строчку рейтинга. Команда под его руководством взяла 70,27% очков и выиграла 24 из 37 игр.

Самыми результативными тренерами по количеству взятых очков были Александр Заваров (1 игра и 1 победа) и Мирон Маркевич (3 выигранных матча из 4).

Десятка тренеров сборной в историческом рейтинге

Сборная Украины проиграла Чехии со счетом 3:2

Последний матч был неудачен для национальной команды. Игра в рамках второго тура Лиги наций прошла 10 сентября.

Чех Шульц открыл счет на 21 мин. Украинец Ванат сравнял счет на 37 мин, однако противник забил гол в раздевалку.

Во втором тайме чехи увеличили преимущество. Гол забил Соучек на 80 мин.