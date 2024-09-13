Ребров догнал Лобановского. Как изменился исторический рейтинг тренеров сборной Украины по футболу

Тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров после матча с Чехией поднялся в историческом рейтинге наставников на 8-е место. Он выходил на поле в качестве коуча национальной команды 18 раз, как и легендарный Валерий Лобановский.
Главные тезисы
- Сергей Ребров поднялся на 8-е место исторического рейтинга тренеров сборной Украины после матча с Чехией.
- Легендарный Валерий Лобановский и Сергей Ребров имеют одинаковое количество матчей во главе национальной команды.
- Наиболее результативными тренерами по количеству проведенных матчей являются Олег Блохин, Андрей Шевченко и Михаил Фоменко.
Ребров поднялся на 8 место исторического рейтинга тренеров
У действующего руководителя немного лучше статистика, чем у Лобановского. Под руководством Реброва было выиграно восемь из 18 матчей, то есть получено 53,7% очков.
Команда Лобановского из 18 выиграла шесть матчей. Национальная сборная под его руководством взяла 46,3% очков.
Команда Реброва пять раз сыграла вничью и столько же проиграла.
Сергей Станиславович возглавил сборную Украины в июне 2023 года.
Первым в историческом рейтинге тренеров национальной команды по футболу стал динамовец Олег Блохин. Под его руководством команда сыграла 64 матча и одержала 28 побед.
На втором месте рейтинга обладатель «Золотого мяча» Андрей Шевченко. Он занимал должность тренера национальной сборной с 2016 по 2021 год.
Сборная во главе с Шевченко сыграла 52 матча. В 25 из них украинские футболисты одержали победу.
Одним из наиболее результативных тренеров был Михаил Фоменко, занимающий третью строчку рейтинга. Команда под его руководством взяла 70,27% очков и выиграла 24 из 37 игр.
Самыми результативными тренерами по количеству взятых очков были Александр Заваров (1 игра и 1 победа) и Мирон Маркевич (3 выигранных матча из 4).
Сборная Украины проиграла Чехии со счетом 3:2
Последний матч был неудачен для национальной команды. Игра в рамках второго тура Лиги наций прошла 10 сентября.
Чех Шульц открыл счет на 21 мин. Украинец Ванат сравнял счет на 37 мин, однако противник забил гол в раздевалку.
Во втором тайме чехи увеличили преимущество. Гол забил Соучек на 80 мин.
Интригу в матч вернул Судаков. Он забил гол на 84-й мин, однако украинцам не удалось сравнять счет и матч завершился со счетом 3:2.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-