Ребров догнал Лобановского. Как изменился исторический рейтинг тренеров сборной Украины по футболу
Категория
Спорт
Дата публикации

Ребров догнал Лобановского. Как изменился исторический рейтинг тренеров сборной Украины по футболу

Ребров
Читати українською
Источник:  Sport.ua

Тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров после матча с Чехией поднялся в историческом рейтинге наставников на 8-е место. Он выходил на поле в качестве коуча национальной команды 18 раз, как и легендарный Валерий Лобановский.

Главные тезисы

  • Сергей Ребров поднялся на 8-е место исторического рейтинга тренеров сборной Украины после матча с Чехией.
  • Легендарный Валерий Лобановский и Сергей Ребров имеют одинаковое количество матчей во главе национальной команды.
  • Наиболее результативными тренерами по количеству проведенных матчей являются Олег Блохин, Андрей Шевченко и Михаил Фоменко.

Ребров поднялся на 8 место исторического рейтинга тренеров

У действующего руководителя немного лучше статистика, чем у Лобановского. Под руководством Реброва было выиграно восемь из 18 матчей, то есть получено 53,7% очков.

Команда Лобановского из 18 выиграла шесть матчей. Национальная сборная под его руководством взяла 46,3% очков.

Команда Реброва пять раз сыграла вничью и столько же проиграла.

Сергей Станиславович возглавил сборную Украины в июне 2023 года.

Команда Реброва выиграла 8 из 18 матчей

Первым в историческом рейтинге тренеров национальной команды по футболу стал динамовец Олег Блохин. Под его руководством команда сыграла 64 матча и одержала 28 побед.

На втором месте рейтинга обладатель «Золотого мяча» Андрей Шевченко. Он занимал должность тренера национальной сборной с 2016 по 2021 год.

Андрей Шевченко руководил командой в течение пяти лет

Сборная во главе с Шевченко сыграла 52 матча. В 25 из них украинские футболисты одержали победу.

Одним из наиболее результативных тренеров был Михаил Фоменко, занимающий третью строчку рейтинга. Команда под его руководством взяла 70,27% очков и выиграла 24 из 37 игр.

Самыми результативными тренерами по количеству взятых очков были Александр Заваров (1 игра и 1 победа) и Мирон Маркевич (3 выигранных матча из 4).

Десятка тренеров сборной в историческом рейтинге

Сборная Украины проиграла Чехии со счетом 3:2

Последний матч был неудачен для национальной команды. Игра в рамках второго тура Лиги наций прошла 10 сентября.

Чех Шульц открыл счет на 21 мин. Украинец Ванат сравнял счет на 37 мин, однако противник забил гол в раздевалку.

Во втором тайме чехи увеличили преимущество. Гол забил Соучек на 80 мин.

Интригу в матч вернул Судаков. Он забил гол на 84-й мин, однако украинцам не удалось сравнять счет и матч завершился со счетом 3:2.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Сборная Украины по футболу впервые сыграет на Олимпиаде — какие шансы на победу
Сборная Украины по футболу впервые сыграет на Олимпиаде
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский футболист Довбик стал игроком итальянской "Ромы"
Довбик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Отбор на Евро-2025. Молодежка Украины U-21 по футболу победила команду Сербии
Футболисты

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?