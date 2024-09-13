Ребров наздогнав Лобановського. Як змінився історичний рейтинг тренерів збірної України з футболу

Тренер збірної України з футболу Сергій Ребров після матчу з Чехією піднявся в історичному рейтингу наставників на 8 місце. Він виходив на поле як наставник національної команди 18 разів, як і легендарний коуч Валерій Лобановський.

Ребров піднявся на 8 місце історичного рейтингу тренерів

У чинного очільника трішки краща статистика, ніж у Лобановського. Під керівництвом Реброва було виграно вісім з 18 матчів, тобто отримано 53,7% очок.

Команда Лобановського з 18 виграла шість матчів. Національна збірна під його керівництвом взяла 46,3% очок з можливих.

Команда Реброва п’ять разів зіграла внічию та стільки ж програла.

Сергій Станіславович очолив збірну України у червні 2023 року.

Команда Реброва виграла 8 з 18 матчів

Першим в історичному рейтингу тренерів національної команди з футболу став динамівець Олег Блохін. Під його керівництвом команда зіграла 64 матчі та здобула 28 перемог.

На другому місті рейтингу володар «Золотого м’яча» Андрій Шевченко. Він був на посаді тренера національної збірної з 2016 до 2021 року.

Андрій Шевченко керував командою протягом п’яти років

Збірна на чолі з Шевченком зіграла 52 матчі. У 25 з них українські футболісти вибороли перемогу.

Одним з найбільш результативних тренерів був Михайло Фоменко, який займає третій рядок рейтингу. Команда під його керівництвом взяла 70,27% очок та виграла 24 з 37 ігор.

Найрезультативнішими тренерами за кількістю взятих очок були Олександр Заваров (1 гра й 1 перемога) та Мирон Маркевич (3 виграних матчі з 4).

Десятка тренерів збірної в історичному рейтингу

Збірна України програла Чехії з рахунком 3:2

Останній матч був невдалим для національної команди. Гра в рамках другого туру Ліги націй відбулась 10 вересня.

Чех Шульц відкрив рахунок на 21-й хв. Українець Ванат зрівняв рахунок на 37-й хв, проте противник забив гол у роздягальню.

У другому таймі чехи збільшили перевагу. Гол забив Соучек на 80-й хв.