Ребров наздогнав Лобановського. Як змінився історичний рейтинг тренерів збірної України з футболу

Тренер збірної України з футболу Сергій Ребров після матчу з Чехією піднявся в історичному рейтингу наставників на 8 місце. Він виходив на поле як наставник національної команди 18 разів, як і легендарний коуч Валерій Лобановський.
Головні тези:
- Сергій Ребров піднявся на 8 місце історичного рейтингу тренерів збірної України після матчу з Чехією.
- Легендарний Валерій Лобановський та Сергій Ребров мають однакову кількість матчів на чолі національної команди.
- Найбільш результативними тренерами за кількістю проведених матчів є Олег Блохін, Андрій Шевченко та Михайло Фоменко.
Ребров піднявся на 8 місце історичного рейтингу тренерів
У чинного очільника трішки краща статистика, ніж у Лобановського. Під керівництвом Реброва було виграно вісім з 18 матчів, тобто отримано 53,7% очок.
Команда Лобановського з 18 виграла шість матчів. Національна збірна під його керівництвом взяла 46,3% очок з можливих.
Команда Реброва п’ять разів зіграла внічию та стільки ж програла.
Сергій Станіславович очолив збірну України у червні 2023 року.
Першим в історичному рейтингу тренерів національної команди з футболу став динамівець Олег Блохін. Під його керівництвом команда зіграла 64 матчі та здобула 28 перемог.
На другому місті рейтингу володар «Золотого м’яча» Андрій Шевченко. Він був на посаді тренера національної збірної з 2016 до 2021 року.
Збірна на чолі з Шевченком зіграла 52 матчі. У 25 з них українські футболісти вибороли перемогу.
Одним з найбільш результативних тренерів був Михайло Фоменко, який займає третій рядок рейтингу. Команда під його керівництвом взяла 70,27% очок та виграла 24 з 37 ігор.
Найрезультативнішими тренерами за кількістю взятих очок були Олександр Заваров (1 гра й 1 перемога) та Мирон Маркевич (3 виграних матчі з 4).
Збірна України програла Чехії з рахунком 3:2
Останній матч був невдалим для національної команди. Гра в рамках другого туру Ліги націй відбулась 10 вересня.
Чех Шульц відкрив рахунок на 21-й хв. Українець Ванат зрівняв рахунок на 37-й хв, проте противник забив гол у роздягальню.
У другому таймі чехи збільшили перевагу. Гол забив Соучек на 80-й хв.
Інтригу у матч повернув Судаков. Він забив гол на 84-й хв, проте українцям не вдалось зрівняти рахунок і матч завершився з рахунком 3:2.
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