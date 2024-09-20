Два українські футбольні клуби Кривбас та Верес виступили з ініціативою щодо запровадження нового футбольного турніру в Україні.
Головні тези:
- Українські клуби Кривбас та Верес запропонували створення нового футбольного турніру, схожого на Кубок ліги.
- Новий турнір буде мати комерційний характер та може бути проведений під час перерви на матчі національних збірних.
- Керівники футбольних клубів УПЛ проявляють негативну реакцію на ідею створення нового турніру через потенційні витрати без гарантованих вигод.
- Також у футбольному світі може відбутися відсторонення збірної Англії від участі у міжнародних турнірах через плани влади створити власний футбольний регулятор.
- Ініціатива про створення незалежного футбольного регулятора в Англії викликає напруження між владою та УЄФА, яка наголошує на недопустимості політичного втручання у футбольні питання.
Що відомо про ймовірність появи нового футбольного турніру в Україні
Зазначається, що новий турнір може бути схожим на Кубок ліги, який розігрується в англійській Прем’єр-лізі та чемпіонатах у декількох інших країнах.
Конкретних даних про формат турнірну ініціаторами створення надано не було.
На даний момент турнір буде мати, лише комерційний характер. Планова дата проведення Кубка ліги під час перерви на матчі національних збірних.
Чимала кількість команд елітного дивізіону України проти створення нового турніру. Керівники футбольних клубів УПЛ не мають в планах витрачати нові кошти та у підсумку нічого не отримувати.
Що відомо про ймовірне відсторонення збірної Англії з футболу від участі у всіх міжнародних турнірах
УЄФА може відсторонити збірну Англії з футболу від участі у всіх найближчих запланованих міжнародних турнірах через плани влади країни запровадити власного футбольного регулятора.
Зазначається, що керівники провідних політичних партій в Англії просувають ініціативу зі створення власного незалежного футбольного регулятора.
Зокрема, планується, що створене відомство регулюватиме систему ліцензування англійських клубів, проводитиме перевірки їхніх власників та директорів, а також надаватиме вболівальникам право голосу під час прийняття важливих рішень.
В УЄФА вже надіслали листа британським чиновникам, у якому наполегливо нагадали про те, що "втручання уряду в розвиток футболу не повинно бути".
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