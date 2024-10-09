Как выглядит новая форма Украинской сборной по футболу — фото
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Спорт
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Как выглядит новая форма Украинской сборной по футболу — фото

Как выглядит новая форма Украинской сборной по футболу — фото
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Источник:  online.ua

Украинская ассоциация футбола начала свое сотрудничество с Adidas, в рамках которой уже представила новый домашний комплект формы сборных Украины на сезон-2024/2025.

Главные тезисы

  • Adidas стал эксклюзивным поставщиком формы для всех сборных УАФ, включая мужские, женские и молодежные команды.
  • Новые домашние и выездные формы были вдохновлены флагом Украины.
  • Новая форма сборной Украины стала не только символом спортивной гордости, но и связью между украинской культурой и футболом.

Украинская сборная по футболу может похвастаться новой формой

Следует обратить внимание на то, что Audidas теперь является эксклюзивным поставщиком формы для всех сборных УАФ, включая мужские, женские и молодежные команды.

Фото: facebook.com/uafukraine

Кроме того, указано, что новые домашние и выездные формы были вдохновлены флагом страны, имеют легендарные три полоски на плечах и лозунг "СЛАВА УКРАИНЕ" на спине.

Фото: facebook.com/uafukraine

В них отражена связь между украинской культурой и футболом, что делает их неотъемлемым атрибутом каждого болельщика.

По словам президента УАФ Андрея Шевченко, для него и его команды большая честь вернуться в семью adidas.

Фото: facebook.com/uafukraine

У ассоциации уже есть успешная история сотрудничества с компанией, ведь adidas разрабатывала эксклюзивную форму, в которой национальная сборная выступала на Евро-2012. Мы стремимся достичь высочайшего уровня соревнований во всех наших национальных командах и с нетерпением ждем сотрудничества с ведущим поставщиком формы, таким, как adidas, на пути к цели.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

Президент УАФ

Фото: facebook.com/uafukraine

Кроме того, сообщается, что партнерство и презентацию формы прокомментировал директор adidas Ukraine Игорь Маринич.

Для него честь объявить о старте сотрудничества с УАФ.

Фото: facebook.com/uafukraine

Через спорт у нас есть возможность менять жизнь, и мы рады быть частью этого процесса в Украине. Мы стремимся обеспечить наших спортсменов самым качественным снаряжением, вдохновляя новые поколения футболистов в Украине. Форма сборной Украины — это не просто спортивная одежда; это мощный символ футбольной гордости и единства, — заявил Маринич.

Фото: facebook.com/uafukraine

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