Как выглядит новая форма Украинской сборной по футболу — фото

Украинская ассоциация футбола начала свое сотрудничество с Adidas, в рамках которой уже представила новый домашний комплект формы сборных Украины на сезон-2024/2025.
Главные тезисы
- Adidas стал эксклюзивным поставщиком формы для всех сборных УАФ, включая мужские, женские и молодежные команды.
- Новые домашние и выездные формы были вдохновлены флагом Украины.
- Новая форма сборной Украины стала не только символом спортивной гордости, но и связью между украинской культурой и футболом.
Украинская сборная по футболу может похвастаться новой формой
Следует обратить внимание на то, что Audidas теперь является эксклюзивным поставщиком формы для всех сборных УАФ, включая мужские, женские и молодежные команды.
Кроме того, указано, что новые домашние и выездные формы были вдохновлены флагом страны, имеют легендарные три полоски на плечах и лозунг "СЛАВА УКРАИНЕ" на спине.
В них отражена связь между украинской культурой и футболом, что делает их неотъемлемым атрибутом каждого болельщика.
По словам президента УАФ Андрея Шевченко, для него и его команды большая честь вернуться в семью adidas.
Кроме того, сообщается, что партнерство и презентацию формы прокомментировал директор adidas Ukraine Игорь Маринич.
Для него честь объявить о старте сотрудничества с УАФ.
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