Ребров обновил состав сборной Украины по футболу на октябрьские матчи
Категория
Спорт
Дата публикации

Ребров обновил состав сборной Украины по футболу на октябрьские матчи

Ярмоленко
Читати українською
Источник:  УАФ

Андрей Ярмоленко и Александр Сваток переведены из резервного в основной список сборной Украины по футболу на матчи Лиги Наций УЕФА.

Главные тезисы

  • Андрей Ярмоленко и Александр Сваток включены в основной состав сборной Украины на матчи Лиги Наций УЕФА в октябре.
  • Виталий Миколенко и Виктор Цыганков пропустят матчи из-за травм.
  • Сборная Украины сыграет против Грузии и Чехии в городах Познань и Вроцлав соответственно в рамках Лиги Наций УЕФА.

Ярмоленко и Сваток сыграют за сборную Украины в октябре

Матчи сборной Украины в октябре из-за травм пропустят Виталий Миколенко и Виктор Цыганков.

Их места в списке вызванных заняли Андрей Ярмоленко и Александр Сваток, которые накануне были в резерве.

11 октября Украина в Познани примет Грузию в Познани, а 14 октября сыграет во Вроцлаве с Чехией.

Состав сборной Украины

  • Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

  • Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — "Шахтер" Донецк), Александр Тимчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров ( Ласк Линц, Австрия), Александр Сваток ("Остин", США).

  • Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок, Андрей Ярмоленко (все — "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все — "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" "Житомир), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия).

  • Нападающие: Артем Довбык ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

  • Резервный список: Дмитрий Резник, Артем Бондаренко, Даниил Сикан (все — "Шахтер" Донецк), Александр Мартынюк ("Александрия"), Виталий Буяльский ("Динамо" Киев), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир).

Что известно о травме Миколенко

Отмечается, что у Миколенко проблемы с икроножной мышцей и не сможет выходить на поле около 3 недель.

Сейчас у сборной Украины большое количество травмированных игроков. Среди них — Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Тарас Степаненко.

Следующий матч в рамках Лиги наций Украина должна провести 11 октября против Грузии. Через три дня Украина должна сыграть против сборной Чехии.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Отбор на Евро-2025. Молодежка Украины U-21 по футболу победила команду Сербии
Футболисты
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине может появиться еще один футбольный турнир. Что о нем известно
Премьер-лига Украины
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Ребров определил состав сборной Украины по футболу на матчи Лиги наций УЕФА
Сборная

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?