Ребров обновил состав сборной Украины по футболу на октябрьские матчи

Андрей Ярмоленко и Александр Сваток переведены из резервного в основной список сборной Украины по футболу на матчи Лиги Наций УЕФА.
Главные тезисы
- Андрей Ярмоленко и Александр Сваток включены в основной состав сборной Украины на матчи Лиги Наций УЕФА в октябре.
- Виталий Миколенко и Виктор Цыганков пропустят матчи из-за травм.
- Сборная Украины сыграет против Грузии и Чехии в городах Познань и Вроцлав соответственно в рамках Лиги Наций УЕФА.
Ярмоленко и Сваток сыграют за сборную Украины в октябре
Матчи сборной Украины в октябре из-за травм пропустят Виталий Миколенко и Виктор Цыганков.
11 октября Украина в Познани примет Грузию в Познани, а 14 октября сыграет во Вроцлаве с Чехией.
Состав сборной Украины
Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).
Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — "Шахтер" Донецк), Александр Тимчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров ( Ласк Линц, Австрия), Александр Сваток ("Остин", США).
Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок, Андрей Ярмоленко (все — "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все — "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" "Житомир), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия).
Нападающие: Артем Довбык ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).
Резервный список: Дмитрий Резник, Артем Бондаренко, Даниил Сикан (все — "Шахтер" Донецк), Александр Мартынюк ("Александрия"), Виталий Буяльский ("Динамо" Киев), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир).
Что известно о травме Миколенко
Отмечается, что у Миколенко проблемы с икроножной мышцей и не сможет выходить на поле около 3 недель.
Сейчас у сборной Украины большое количество травмированных игроков. Среди них — Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Тарас Степаненко.
Следующий матч в рамках Лиги наций Украина должна провести 11 октября против Грузии. Через три дня Украина должна сыграть против сборной Чехии.
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