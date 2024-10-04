Ребров обновил состав сборной Украины по футболу на октябрьские матчи

Андрей Ярмоленко и Александр Сваток переведены из резервного в основной список сборной Украины по футболу на матчи Лиги Наций УЕФА.

Ярмоленко и Сваток сыграют за сборную Украины в октябре

Матчи сборной Украины в октябре из-за травм пропустят Виталий Миколенко и Виктор Цыганков.

Их места в списке вызванных заняли Андрей Ярмоленко и Александр Сваток, которые накануне были в резерве. Поделиться

11 октября Украина в Познани примет Грузию в Познани, а 14 октября сыграет во Вроцлаве с Чехией.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — "Шахтер" Донецк), Александр Тимчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров ( Ласк Линц, Австрия), Александр Сваток ("Остин", США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок, Андрей Ярмоленко (все — "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все — "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" "Житомир), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия).

Нападающие: Артем Довбык ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список: Дмитрий Резник, Артем Бондаренко, Даниил Сикан (все — "Шахтер" Донецк), Александр Мартынюк ("Александрия"), Виталий Буяльский ("Динамо" Киев), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир).

Что известно о травме Миколенко

Отмечается, что у Миколенко проблемы с икроножной мышцей и не сможет выходить на поле около 3 недель.

Сейчас у сборной Украины большое количество травмированных игроков. Среди них — Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Тарас Степаненко.

Следующий матч в рамках Лиги наций Украина должна провести 11 октября против Грузии. Через три дня Украина должна сыграть против сборной Чехии.