Ребров оновив склад збірної України з футболу на жовтневі матчі

Андрій Ярмоленко та Олександр Сваток переведені з резервного до основного списку збірної України з футболу на матчі Ліги Націй УЄФА.

Ярмоленко та Сваток зіграють за збірну України у жовтні

Матчі збірної України в жовтні через травми пропустять Віталій Миколенко та Віктор Циганков.

Натомість їхні місця у списку викликаних зайняли Андрій Ярмоленко та Олександр Сваток, які напередодні були в резерві. Поширити

11 жовтня Україна у Познані прийматиме Грузію у Познані, а 14 жовтня зіграє у Вроцлаві з Чехією.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Олександр Сваток ("Остін", США).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок, Андрій Ярмоленко (усі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк ("Полісся" Житомир), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія).

Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Резервний список: Дмитро Різник, Артем Бондаренко, Данило Сікан (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Мартинюк ("Олександрія"), Віталій Буяльський ("Динамо" Київ), Олександр Назаренко ("Полісся" Житомир).

Що відомо про травму Миколенка

Зазначається, що Миколенко має проблеми з литковим м’язом і не зможе виходити на поле близько 3 тижнів.

Наразі збірна України має велику кількість травмованих гравців. Серед них - Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Тарас Степаненко.

Наступний матч у рамках Ліги націй Україна має провести 11 жовтня проти Грузії. Через три дні Україна має повторно зіграти проти збірної Чехії.