Ребров оновив склад збірної України з футболу на жовтневі матчі

Андрій Ярмоленко та Олександр Сваток переведені з резервного до основного списку збірної України з футболу на матчі Ліги Націй УЄФА.
Головні тези:
- Андрій Ярмоленко та Олександр Сваток переведені з резервного до основного списку збірної України.
- Матчі у жовтні збірна України гратиме без Віталія Миколенка та Віктора Циганкова через травми.
- Україна зустрінеться з Грузією та Чехією у Лізі Націй УЄФА у містах Познань і Вроцлав.
- У складі збірної України відомі такі гравці, як Артем Довбик, Роман Яремчук, Володимир Бражко тощо.
- Календар матчів групи В1 Ліги націй-2024/2025 включає поєдинки України, Грузії, Чехії та Албанії.
Ярмоленко та Сваток зіграють за збірну України у жовтні
Матчі збірної України в жовтні через травми пропустять Віталій Миколенко та Віктор Циганков.
11 жовтня Україна у Познані прийматиме Грузію у Познані, а 14 жовтня зіграє у Вроцлаві з Чехією.
Склад збірної України
Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Олександр Сваток ("Остін", США).
Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок, Андрій Ярмоленко (усі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк ("Полісся" Житомир), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія).
Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).
Резервний список: Дмитро Різник, Артем Бондаренко, Данило Сікан (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Мартинюк ("Олександрія"), Віталій Буяльський ("Динамо" Київ), Олександр Назаренко ("Полісся" Житомир).
Що відомо про травму Миколенка
Зазначається, що Миколенко має проблеми з литковим м’язом і не зможе виходити на поле близько 3 тижнів.
Наразі збірна України має велику кількість травмованих гравців. Серед них - Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Тарас Степаненко.
Наступний матч у рамках Ліги націй Україна має провести 11 жовтня проти Грузії. Через три дні Україна має повторно зіграти проти збірної Чехії.
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