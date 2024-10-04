Ребров оновив склад збірної України з футболу на жовтневі матчі
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Спорт
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Ребров оновив склад збірної України з футболу на жовтневі матчі

Ярмоленко
Джерело:  УАФ

Андрій Ярмоленко та Олександр Сваток переведені з резервного до основного списку збірної України з футболу на матчі Ліги Націй УЄФА.

Головні тези:

  • Андрій Ярмоленко та Олександр Сваток переведені з резервного до основного списку збірної України.
  • Матчі у жовтні збірна України гратиме без Віталія Миколенка та Віктора Циганкова через травми.
  • Україна зустрінеться з Грузією та Чехією у Лізі Націй УЄФА у містах Познань і Вроцлав.
  • У складі збірної України відомі такі гравці, як Артем Довбик, Роман Яремчук, Володимир Бражко тощо.
  • Календар матчів групи В1 Ліги націй-2024/2025 включає поєдинки України, Грузії, Чехії та Албанії.

Ярмоленко та Сваток зіграють за збірну України у жовтні

Матчі збірної України в жовтні через травми пропустять Віталій Миколенко та Віктор Циганков.

Натомість їхні місця у списку викликаних зайняли Андрій Ярмоленко та Олександр Сваток, які напередодні були в резерві.

11 жовтня Україна у Познані прийматиме Грузію у Познані, а 14 жовтня зіграє у Вроцлаві з Чехією.

Склад збірної України

  • Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

  • Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Олександр Сваток ("Остін", США).

  • Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок, Андрій Ярмоленко (усі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк ("Полісся" Житомир), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія).

  • Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

  • Резервний список: Дмитро Різник, Артем Бондаренко, Данило Сікан (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Мартинюк ("Олександрія"), Віталій Буяльський ("Динамо" Київ), Олександр Назаренко ("Полісся" Житомир).

Що відомо про травму Миколенка

Зазначається, що Миколенко має проблеми з литковим м’язом і не зможе виходити на поле близько 3 тижнів.

Наразі збірна України має велику кількість травмованих гравців. Серед них - Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Тарас Степаненко.

Наступний матч у рамках Ліги націй Україна має провести 11 жовтня проти Грузії. Через три дні Україна має повторно зіграти проти збірної Чехії.

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