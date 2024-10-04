Умер известный украинский футболист и тренер Анатолий Коньков
Категория
Украина
Дата публикации

Умер известный украинский футболист и тренер Анатолий Коньков

Коньков
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Источник:  УАФ

4 октября на 76-м году жизни скончался футболист, тренер и функционер, мастер спорта, мастер спорта международного класса, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины Анатолий Дмитриевич Коньков.

Главные тезисы

  • Анатолий Коньков ― украинский футболист, тренер и функционер, сыгравший значительную роль в украинском и европейском футболе.
  • Его работа во главе Федерации Футбола Украины неоспоримо важна для развития спорта в стране.
  • Смерть Анатолия Конькова стала тяжелым ударом для украинского футбола.

Умер украинский футболист Анатолий Коньков

Обстоятельства смерти Анатолия Конькова пока не известны.

Анатолий Коньков родился 19 сентября 1949 года в Хрустальном (Красный Луч). Во время игровой карьеры выступал на позиции полузащитника. Защищал цвета "Авангарда" (Краматорск), "Шахтера" (Донецк) и "Динамо" (Киев). Чемпион СССР (4), обладатель Кубка СССР, обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА.

Анатолий Коньков в молодости

За сборную СССР провел 47 матчей (8 голов). Серебряный призер Евро-1972. В составе олимпийской сборной СССР провел два матча. Бронзовый призер футбольного турнира Олимпиады-1976.

В роли тренера возглавлял "Таврию", "Шахтер", СК "Николаев", "Ворсклу", "Сталь" и "Интер" (Азербайджан). Работал главным тренером молодежной сборной Украины. Во главе национальной сборной Украины провел семь матчей (три победы и четыре поражения).

В сентябре 2012 года Коньков был избран председателем Федерации Футбола Украины. Он занимал этот пост до 2015 года.

Ушел из жизни бывший украинский тренер Михаил Фоменко

В возрасте 75 лет 29 апреля скончался украинский футболист и тренер Михаил Фоменко. В последнее время он боролся с онкозаболеванием.

К сожалению, умерла легенда. Легенда украинского и мирового футбола, — сообщил глава ассоциации футбола Сумской области Андрей Прохорович.

Вершиной тренерской деятельности Михаила Фоменко стала работа в сборной Украины. Под его руководством "желто-синие" были близки к выходу на чемпионат мира-2014 в Бразилии, но в плей-офф квалификации по сумме двух матчей уступили Франции (2:3).

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