Умерла украинская поэтесса Александра Ковалева
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Умерла украинская поэтесса Александра Ковалева

Александра Ковалева
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Источник:  online.ua

Как сообщил известный украинский поэт и музыкант Сергей Жадан, в ночь на 24 сентября скончалась его тетя, известная украинская поэтесса и общественный деятель Александра Ковалева.

Главные тезисы

  • Александра Ковалева была известной украинской поэтессой и общественным деятелем, оказавшей значительное влияние на творчество Сергея Жадана во время его юношеских лет.
  • Она была постоянным членом Национального союза писателей Украины, выпустила более 50 статей по литературе и была стипендиаткой города Нюрнберга.
  • Поэтическое творчество Александры Ковалевой включает сборники на украинском, немецком и английском языках, а также активную переводческую деятельность.
  • Александра Ковалева использовала несколько творческих псевдонимов и сотрудничала с другими поэтами, в том числе с Наду Шмидт и Ольгой Тильной.
  • Ковалева также была кандидатом филологических наук и преподавательницей факультета иностранной филологии Харьковского Национального педагогического университета.

Что известно о влиянии Александры Ковалева на Жадана и его творчество

Как отмечают журналисты издания Общественное, в юношеское время именно Ковалева больше всего повлияло на Жадана.

Умерла известная украинская поэтесса Александра Ковалева
Александра Ковалева

В частности, она познакомила племянника с писателями, политиками, музыкантами, журналистами, которые во времена советской оккупации Украины вели борьбу за независимость.

Ковалева использовала несколько творческих псевдонимов — Олеся Шепитько, Алекс Шмидт, Сандра Флюстерлинг.

С 1983 поэтесса была постоянным членом Национального союза писателей Украины.

Она выпустила более 50 статей, относящихся к литературе. Они были опубликованы в периодических изданиях и литературно-художественных сборниках.

В 2000 году была стипендиаткой города Нюрнберг. Стала автором публикаций в таких немецких журналах, как Wortlaut, Dullnraamer и Straßenkreuzer.

Ковалева также занималась переводческой деятельностью, среди прочих изданий Вальтера Загорка и Манфреда Шваба, переводила немецких поэтов от средневековья до середины 20-го века: "Поток", "Голубь", "Демоны городов", "Мой немецкий канон".

Что известно о поэтическом творчестве Александры Ковалёвой

При жизни поэтессы вышло несколько сборников, среди которых "Горизонты", "Степные озера", "Азбука доброты", "Осенняя паломница".

Сборник "На два голоса" был издан в соавторстве с немецкой поэтессой Наду Шмидт на украинском и немецком языках.

А сборник произведений "Идем туда, где спит трава" в сотрудничестве с Ольгой Тильной опубликовали на украинском, английском и немецком языках.

Александра Ковалева также была кандидатом филологических наук, доцентом факультета иностранной филологии Харьковского Национального педагогического университета.

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