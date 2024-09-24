Умерла известная украинская поэтесса Александра Ковалева

Как сообщил известный украинский поэт и музыкант Сергей Жадан, в ночь на 24 сентября скончалась его тетя, известная украинская поэтесса и общественный деятель Александра Ковалева.
Главные тезисы
- Александра Ковалева была известной украинской поэтессой и общественным деятелем, оказавшей значительное влияние на творчество Сергея Жадана во время его юношеских лет.
- Она была постоянным членом Национального союза писателей Украины, выпустила более 50 статей по литературе и была стипендиаткой города Нюрнберга.
- Поэтическое творчество Александры Ковалевой включает сборники на украинском, немецком и английском языках, а также активную переводческую деятельность.
- Александра Ковалева использовала несколько творческих псевдонимов и сотрудничала с другими поэтами, в том числе с Наду Шмидт и Ольгой Тильной.
- Ковалева также была кандидатом филологических наук и преподавательницей факультета иностранной филологии Харьковского Национального педагогического университета.
Что известно о влиянии Александры Ковалева на Жадана и его творчество
Как отмечают журналисты издания Общественное, в юношеское время именно Ковалева больше всего повлияло на Жадана.
В частности, она познакомила племянника с писателями, политиками, музыкантами, журналистами, которые во времена советской оккупации Украины вели борьбу за независимость.
Ковалева использовала несколько творческих псевдонимов — Олеся Шепитько, Алекс Шмидт, Сандра Флюстерлинг.
С 1983 поэтесса была постоянным членом Национального союза писателей Украины.
Она выпустила более 50 статей, относящихся к литературе. Они были опубликованы в периодических изданиях и литературно-художественных сборниках.
В 2000 году была стипендиаткой города Нюрнберг. Стала автором публикаций в таких немецких журналах, как Wortlaut, Dullnraamer и Straßenkreuzer.
Ковалева также занималась переводческой деятельностью, среди прочих изданий Вальтера Загорка и Манфреда Шваба, переводила немецких поэтов от средневековья до середины 20-го века: "Поток", "Голубь", "Демоны городов", "Мой немецкий канон".
Что известно о поэтическом творчестве Александры Ковалёвой
При жизни поэтессы вышло несколько сборников, среди которых "Горизонты", "Степные озера", "Азбука доброты", "Осенняя паломница".
Сборник "На два голоса" был издан в соавторстве с немецкой поэтессой Наду Шмидт на украинском и немецком языках.
А сборник произведений "Идем туда, где спит трава" в сотрудничестве с Ольгой Тильной опубликовали на украинском, английском и немецком языках.
Александра Ковалева также была кандидатом филологических наук, доцентом факультета иностранной филологии Харьковского Национального педагогического университета.
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