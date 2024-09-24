Померла видатна українська поетеса Олександра Ковальова

Як повідомив відомий український поет і музикант Сергій Жадан, вніч на 24 вересня померла його тітка, видатна українська поетеса і громадська діячка Олександра Ковальова.

Що відомо про вплив Олександри Ковальової на Жадана та його творчість

Як зазначають журналісти видання Суспільне, у юнацьку пору саме Ковальова найбільше вплинула на Жадана.

Олександра Ковальова

Зокрема, вона познайомила племінника з письменниками, політиками, музикантами, журналістами, які у часи радянської окупації України вели боротьбу за незалежність.

Ковальова використовувала кілька творчих псевдонімів — Олеся Шепітько, Алекс Шмідт, Сандра Флюстерлінґ.

З 1983 року поетеса була постійним членом Національної спілки письменників України.

Вона випустила понад 50 статей, які стосуються літератури. Вони були опубліковані в періодичних виданнях та літературно-художніх збірках.

У 2000 році була стипендіаткою міста Нюрнберґа. Стала авторкою публікацій в таких німецьких часописах, як Wortlaut, Dullnraamer та Straßenkreuzer.

Ковальова також займалась перекладацькою діяльністю, серед іншого видань Вальтера Загорка і Манфреда Шваба, перекладала німецьких поетів від середньовіччя до середини 20-го століття: "Потік", "Блакить", "Демони міст", "Мій німецький канон".

Що відомо про поетичну творчість Олександри Ковальової

За життя поетеси вийшло кілька збірок, серед яких "Обрії", "Степові озера", "Абетка доброти", "Осіння проща".

Збірка "На два голоси" була видана у співавторстві з німецькою поетесою Наду Шмідт українською та німецькою мовами.

А збірку творів "Ходім туди, де спить трава" у співпраці з Ольгою Тільною опублікували українською, англійською та німецькою мовами.

Олександра Ковальова також була кандидаткою філологічних наук, доценткою факультету іноземної філології Харківського Національного педагогічного університету.