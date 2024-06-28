У США на 93-му році життя помер видатний український винахідник, меценат та член національної скаутської організації "Пласт" Любомир Романків.
Головні тези:
- Любомир Романків — третій український керівник скаутської організації “Пласт”, який інвестував у розвиток українського скаутингу та придумав понад 65 патентів.
- Романків почав свою кар'єру у “Пласті” під назвою “ВСУМ” під час нацистської окупації та став провідним лідером “Пласту” в діаспорі.
- Винахідника відзначено у США, адже був співавтором 7 винаходів у сфері комп'ютерних технологій, зокрема у записі та зчитуванні інформації з жорстких дисків.
- Любомир Романків був ініціатором та організатором багатьох важливих подій у світі скаутингу, включаючи перше Всеукраїнське скаутське джемборі у 1996 році.
- Життєвий шлях винахідника демонструє його великий внесок у розвиток українського скаутингу та технологічних інновацій, які дотепер використовуються в комп'ютерних системах.
Що відомо про обставини смерті Любомира Романківа
Зазначається, що про смерть видатного українського винахідника повідомив історик, політичний і громадський діяч, голова Крайової Пластової Ради Юрій Юзич.
Підкреслюється, що Романків був третім українським керівником скаутської організації та у 90-х роках минулого століття залучив та інвестував у розвиток українського скаутингу "Пласт" щонайменше 500 тис доларів.
Він також сприяв відкриттю професіонального офісу "Пласт" в Україні.
За його словами, Романків є співавтором понад 65 патентів.
Що відомо про житєєвий шлях та досягнення Любомира Романківа
Любомир Романків народився у 1931 році на Львівщині.
У 12 років став членом тогочасного таємного "Пласту", який під нацистською окупацією діяв під легальною назвою "Виховні спільноти української молоді" (ВСУМ).
Після Другої світової війни продовжив своє пластування, вступивши у 1946 році до "Пласту" в баварському місті Берхтесгаден.
Вихованець гуртка "Вовки" у курені імені Святослава Завойовника. Успішно пройшов усю юнацьку пластову освітню програму осягнувши ступінь пластуна-скоба.
Ще в Німеччині Романків пройшов усі можливі тоді вишколи пластових виховників - новацьких та юнацьких. А переїхавши до Канади, паралельно із будуванням своєї професійної кар'єри, став співорганізатором "Пласту" в Едмонтоні.
Організував там курінь юнаків та новацьке гніздо. Понад 10 років присвятив виховній праці у "Пласті", працюючи безпосередньо з дітьми (після переїзду до США у 1958-1961 роках - був ще юнацьким виховником у Бостоні).
Ініціатор придбання пластового дому в Едмонтоні та перших збірок коштів на цей будинок. Організатор багатьох пластових вишкільних таборів.
За його словами, Романків також зібрав кошти та "особисто організовував делегацію України на світові джемборі в Голандії та Чілі - де український контингент чи не вперше офіційно отримав статус не гостей, а повноцінних учасників".
Насамкінець, Романків був ініціатором та учасником першого Всеукраїнського скаутського джемборі, що відбувся на Закарпатті у 1996 році за участю делегацій багатьох скаутських організацій України та Європи.
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