У США на 93-му році життя помер видатний український винахідник, меценат та член національної скаутської організації "Пласт" Любомир Романків.

Що відомо про обставини смерті Любомира Романківа

Зазначається, що про смерть видатного українського винахідника повідомив історик, політичний і громадський діяч, голова Крайової Пластової Ради Юрій Юзич.

Сьогодні вночі (за українським часом) у США помер український винахідник начальний пластун Любомир Романків, - зазначив у дописі на власній сторінці у Facebook Юзич. Поширити

Підкреслюється, що Романків був третім українським керівником скаутської організації та у 90-х роках минулого століття залучив та інвестував у розвиток українського скаутингу "Пласт" щонайменше 500 тис доларів.

Він також сприяв відкриттю професіонального офісу "Пласт" в Україні.

Саме його зусиллями значною мірою український скаутинг став наймасовішим молодіжним рухом в Україні, - зазначає Юзич. Поширити

За його словами, Романків є співавтором понад 65 патентів.

Зокрема саме він придумав, працюючи провідним інженером ІВМ, як записувати та зчитувати інформацію із жорстких дисків. Кожного разу, як включаємо комп'ютер - починає працювати щонайменше 7 винаходів українця Романківа. Його ім'я занесене до галереї слави у США, - наголошує Юзич. Поширити

Що відомо про житєєвий шлях та досягнення Любомира Романківа

Любомир Романків народився у 1931 році на Львівщині.

У 12 років став членом тогочасного таємного "Пласту", який під нацистською окупацією діяв під легальною назвою "Виховні спільноти української молоді" (ВСУМ).

Після Другої світової війни продовжив своє пластування, вступивши у 1946 році до "Пласту" в баварському місті Берхтесгаден.

Вихованець гуртка "Вовки" у курені імені Святослава Завойовника. Успішно пройшов усю юнацьку пластову освітню програму осягнувши ступінь пластуна-скоба.

Ще в Німеччині Романків пройшов усі можливі тоді вишколи пластових виховників - новацьких та юнацьких. А переїхавши до Канади, паралельно із будуванням своєї професійної кар'єри, став співорганізатором "Пласту" в Едмонтоні.

Організував там курінь юнаків та новацьке гніздо. Понад 10 років присвятив виховній праці у "Пласті", працюючи безпосередньо з дітьми (після переїзду до США у 1958-1961 роках - був ще юнацьким виховником у Бостоні).

Ініціатор придбання пластового дому в Едмонтоні та перших збірок коштів на цей будинок. Організатор багатьох пластових вишкільних таборів.

Зрештою став одним із ключових лідерів Пласту в діаспорі. У 1990-х роках, як голова Головної пластової ради брав безпосередньо участь у перших чотирьох з'їздах відродженого "Пласту" в Україні, - зазначає Юзич. Поширити

За його словами, Романків також зібрав кошти та "особисто організовував делегацію України на світові джемборі в Голандії та Чілі - де український контингент чи не вперше офіційно отримав статус не гостей, а повноцінних учасників".

Одні лише Нідерланди потребували 45 тис доларів, які він і знайшов, - додає Юзич. Поширити

Насамкінець, Романків був ініціатором та учасником першого Всеукраїнського скаутського джемборі, що відбувся на Закарпатті у 1996 році за участю делегацій багатьох скаутських організацій України та Європи.