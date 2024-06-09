Помер гендиректор "Репортерів без кордонів" Крістоф Делуар

Помер Крістоф Делуар

У повідомленні зазначається, що Делуар помер у віці 53 років після боротьби з онкологічним захворюванням.

Він очолив міжнародну організацію у 2012 році. 2018 року заснував Форум за інформацію та демократію — ініціативу, яка просуває верховенство права та вільну пресу як основу будь-якої демократії.

Делуар… за 12 років перетворив організацію, що відзначилася новим зростанням і впливом, на глобального лідера у сфері захисту журналістики. Журналістика була справою його життя, яку він вів з непохитним переконанням, — пише видання. Поширити

Президент Франції Емманюель Макрон висловив свої співчуття і сказав, що Делуар "був журналістом у своєму серці".

Enquêteur, formateur, président d’ONG, Christophe Deloire avait le journalisme au cœur. Pour la liberté d’informer et le débat démocratique, cet esprit libre se battait, sans frontières, sans repos.



Je pense à ses proches, à ses amis de RSF.



Son combat universel reste le nôtre. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2024

Він також зазначив що колишній репортер та режисер-документаліст "невпинно" боровся за свободу інформації та демократичні дебати і що "його загальна боротьба залишається нашою".

Що відомо про Крістофа Делуара

Делуар починав як політичний журналіст та розслідувач у тижневику Le Point, був редактором у видавництві "Фламмаріон". У 2010 році увійшов до правління докторської школи політології університету Пантеон-Сорбонна. Був директором Центру підготовки журналістів. У 2012 році Делуар очолив "Репортерів без кордонів" — міжнародну спілку журналістів, яка займається боротьбою з цензурою та за свободу преси.

"Репортери без кордонів" — міжнародна недержавна організація захисту прав людини, яка оберігає свободу слова в усьому світі. Організація проводить боротьбу з цензурою та виступає за звільнення журналістів, котрі перебувають в ув'язненні, пов'язаному з їхньою професійною діяльністю.

Під керівництвом Делуара "Репортери без кордонів" відкрили відділення у Лондоні, Ріо-де-Жанейро, Тайбеї та Дакарі. Наразі в організації 13 офісів по всьому світу, а також представники та кореспонденти у 130 країнах. При ньому була сформована Комісія з інформації та демократії, яка займається питаннями гарантій демократії у цифровому просторі.

"Репортери без кордонів" і особисто Делуар робили великий внесок у боротьбу за права журналістів, переслідуваних державами за свою діяльність.

Також Делуар — автор кількох книг, випущених за результатами його журналістських розслідувань.