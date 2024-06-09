Помер гендиректор "Репортерів без кордонів" Крістоф Делуар

8 червня помер генсекретар і гендиректор міжнародної організації "Репортери без кордонів" (RSF) Крістоф Делуар.
Головні тези:
- Крістоф Делуар очолив 'Репортерів без кордонів' у 2012 році та перетворив організацію на глобального лідера у сфері захисту журналістики.
- Він був ініціатором Форуму за інформацію та демократію, спрямованого на захист права та вільної преси як основи демократії.
- Під керівництвом Делуара 'Репортери без кордонів' відкрили 13 офісів по всьому світу, а також сформували Комісію з інформації та демократії для гарантій демократії у цифровому просторі.
Помер Крістоф Делуар
У повідомленні зазначається, що Делуар помер у віці 53 років після боротьби з онкологічним захворюванням.
Він очолив міжнародну організацію у 2012 році. 2018 року заснував Форум за інформацію та демократію — ініціативу, яка просуває верховенство права та вільну пресу як основу будь-якої демократії.
Президент Франції Емманюель Макрон висловив свої співчуття і сказав, що Делуар "був журналістом у своєму серці".
Він також зазначив що колишній репортер та режисер-документаліст "невпинно" боровся за свободу інформації та демократичні дебати і що "його загальна боротьба залишається нашою".
Що відомо про Крістофа Делуара
Делуар починав як політичний журналіст та розслідувач у тижневику Le Point, був редактором у видавництві "Фламмаріон". У 2010 році увійшов до правління докторської школи політології університету Пантеон-Сорбонна. Був директором Центру підготовки журналістів. У 2012 році Делуар очолив "Репортерів без кордонів" — міжнародну спілку журналістів, яка займається боротьбою з цензурою та за свободу преси.
"Репортери без кордонів" — міжнародна недержавна організація захисту прав людини, яка оберігає свободу слова в усьому світі. Організація проводить боротьбу з цензурою та виступає за звільнення журналістів, котрі перебувають в ув'язненні, пов'язаному з їхньою професійною діяльністю.
Під керівництвом Делуара "Репортери без кордонів" відкрили відділення у Лондоні, Ріо-де-Жанейро, Тайбеї та Дакарі. Наразі в організації 13 офісів по всьому світу, а також представники та кореспонденти у 130 країнах. При ньому була сформована Комісія з інформації та демократії, яка займається питаннями гарантій демократії у цифровому просторі.
"Репортери без кордонів" і особисто Делуар робили великий внесок у боротьбу за права журналістів, переслідуваних державами за свою діяльність.
Також Делуар — автор кількох книг, випущених за результатами його журналістських розслідувань.
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