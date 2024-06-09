Умер гендиректор "Репортеров без границ" Кристоф Делуар
Категория
Мир
Дата публикации

Умер гендиректор "Репортеров без границ" Кристоф Делуар

Кристоф
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Источник:  rsf.org

8 июня умер генсекретарь и гендиректор международной организации "Репортеры без границ" (RSF) Кристоф Делуар.

Главные тезисы

  • Кристоф Делуар возглавил организацию Репортеры без границ в 2012 году и превратил ее в глобального лидера в защите журналистики.
  • Он основал инициативу Форум за информацию и демократию, продвигающую верховенство права и свободную прессу как основу демократии.
  • Делуар активно боролся за свободу информации и демократические дебаты, оставаясь преданным журналистике.
  • Под его руководством Репортеры без границ открыли отделения в ряде стран и внесли большой вклад в борьбу за права журналистов по всему миру.

Умер Кристоф Делуар

В сообщении отмечается, что Делуар скончался в возрасте 53 лет после борьбы с онкологическим заболеванием.

Он возглавил международную организацию в 2012 году. В 2018 году основал Форум за информацию и демократию – инициативу, которая продвигает верховенство права и свободную прессу как основу любой демократии.

Делуар… за 12 лет превратил организацию, отличившуюся новым ростом и влиянием, в глобального лидера в сфере защиты журналистики. Журналистика была делом его жизни, которое он вел с непоколебимым убеждением, пишет издание.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил свои соболезнования и сказал, что Делуар "был журналистом в своем сердце".

Он также отметил, что бывший репортер и режиссер-документалист "неустанно" боролся за свободу информации и демократические дебаты и что "его общая борьба остается нашей".

Что известно о Кристофе Делуаре

Делуар начинал как политический журналист и расследователь в еженедельнике Le Point, был редактором издательства "Фламмарион". В 2010 году вошел в правление докторской школы политологии университета Пантеон-Сорбонна. Являлся директором Центра подготовки журналистов. В 2012 году Делуар возглавил "Репортеров без границ" - международный союз журналистов, занимающийся борьбой с цензурой и за свободу прессы.

"Репортеры без границ"— международная негосударственная организация защиты прав человека, оберегающая свободу слова во всем мире. Организация проводит борьбу с цензурой и выступает за увольнение журналистов, находящихся в заключении, связанном с их профессиональной деятельностью.

Под руководством Делуара "Репортеры без границ" открыли отделения в Лондоне, Рио-де-Жанейро, Тайбэе и Дакаре. В настоящее время в организации 13 офисов по всему миру, а также представители и корреспонденты в 130 странах. При нем была сформирована Комиссия по информации и демократии, занимающаяся вопросами гарантий демократии в цифровом пространстве.

"Репортеры без границ" и лично Делуар вносили большой вклад в борьбу за права журналистов, преследуемых государствами за свою деятельность.

Также Делуар – автор нескольких книг, выпущенных по результатам его журналистских расследований.

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