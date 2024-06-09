Умер гендиректор "Репортеров без границ" Кристоф Делуар

Умер Кристоф Делуар

В сообщении отмечается, что Делуар скончался в возрасте 53 лет после борьбы с онкологическим заболеванием.

Он возглавил международную организацию в 2012 году. В 2018 году основал Форум за информацию и демократию – инициативу, которая продвигает верховенство права и свободную прессу как основу любой демократии.

Делуар… за 12 лет превратил организацию, отличившуюся новым ростом и влиянием, в глобального лидера в сфере защиты журналистики. Журналистика была делом его жизни, которое он вел с непоколебимым убеждением, пишет издание. Поделиться

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил свои соболезнования и сказал, что Делуар "был журналистом в своем сердце".

Enquêteur, formateur, président d’ONG, Christophe Deloire avait le journalisme au cœur. Pour la liberté d’informer et le débat démocratique, cet esprit libre se battait, sans frontières, sans repos.



Je pense à ses proches, à ses amis de RSF.



Son combat universel reste le nôtre. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2024

Он также отметил, что бывший репортер и режиссер-документалист "неустанно" боролся за свободу информации и демократические дебаты и что "его общая борьба остается нашей".

Что известно о Кристофе Делуаре

Делуар начинал как политический журналист и расследователь в еженедельнике Le Point, был редактором издательства "Фламмарион". В 2010 году вошел в правление докторской школы политологии университета Пантеон-Сорбонна. Являлся директором Центра подготовки журналистов. В 2012 году Делуар возглавил "Репортеров без границ" - международный союз журналистов, занимающийся борьбой с цензурой и за свободу прессы.

"Репортеры без границ"— международная негосударственная организация защиты прав человека, оберегающая свободу слова во всем мире. Организация проводит борьбу с цензурой и выступает за увольнение журналистов, находящихся в заключении, связанном с их профессиональной деятельностью.

Под руководством Делуара "Репортеры без границ" открыли отделения в Лондоне, Рио-де-Жанейро, Тайбэе и Дакаре. В настоящее время в организации 13 офисов по всему миру, а также представители и корреспонденты в 130 странах. При нем была сформирована Комиссия по информации и демократии, занимающаяся вопросами гарантий демократии в цифровом пространстве.

"Репортеры без границ" и лично Делуар вносили большой вклад в борьбу за права журналистов, преследуемых государствами за свою деятельность.

Также Делуар – автор нескольких книг, выпущенных по результатам его журналистских расследований.