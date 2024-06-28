В США на 93-м году жизни скончался видный украинский изобретатель, меценат и член национальной скаутской организации "Пласт" Любомир Романков.
Главные тезисы
- Любомир Романков - третий украинский руководитель скаутской организации “Пласт”, придумавший более 65 патентов, включая разработки в области компьютерных технологий.
- Изобретатель активно инвестировал в развитие украинского скаутинга и был организатором многих важных событий, включая первый Всеукраинский скаутский джембор в 1996 году.
- Романков начал свою карьеру в “Пласте” во время нацистской оккупации и принес значительный вклад в развитие организации как в диаспоре, так и на Украине.
- Он также был соавтором 7 изобретений в области компьютерных технологий, включая усовершенствования в записи и считывании информации с жестких дисков.
- Жизненный путь Любомира Романкова отражает его преданность и вклад в украинское общество, а его достижения в сфере технологий продолжают оставаться актуальными для компьютерных систем по сей день.
Что известно об обстоятельствах смерти Любомира Романкива
Отмечается, что о смерти величайшего украинского изобретателя сообщил историк, политический и общественный деятель, председатель Краевого Пластового Совета Юрий Юзич.
Подчеркивается, что Романков был третьим украинским руководителем скаутской организации и в 90-х годах прошлого века привлек и инвестировал в развитие украинского скаутинга "Пласт" не менее 500 тысяч долларов.
Он также способствовал открытию профессионального офиса "Пласт" в Украине.
По его словам, Романков является соавтором более 65 патентов.
Что известно о жизненном пути и достижениях Любомира Романкива
Любомир Романков родился в 1931 году во Львовской области.
В 12 лет стал членом тогдашнего тайного "Пласта", действовавшего под нацистской оккупацией под легальным названием "Воспитательные сообщества украинской молодежи" (ВСУМ).
После Второй мировой войны продолжил свое пластование, вступив в 1946 году в "Пласт" в баварском городе Берхтесгаден.
Воспитанник кружка "Волки" в шалаше имени Святослава Завоевателя. Успешно прошел всю юношескую пластовую образовательную программу постигнув степень пластуна-скоба.
Еще в Германии Романков прошел все возможные тогда воспитания пластовых воспитателей – новаторских и юношеских. А переехав в Канаду, параллельно со строительством своей профессиональной карьеры, стал соорганизатором "Пласта" в Эдмонтоне.
Организовал там шалаш юношей и новое гнездо. Более 10 лет посвятил воспитательной работе в "Пласте", работая непосредственно с детьми (после переезда в США в 1958-1961 годах был еще юношеским воспитателем в Бостоне).
Инициатор приобретения пластового дома в Эдмонтоне и первых сборников средств на этот дом. Организатор многих пластовых военных лагерей.
По его словам, Романков также собрал средства и "лично организовывал делегацию Украины на мировых джемборах в Голландии и Чили - где украинский контингент чуть ли не впервые официально получил статус не гостей, а полноценных участников".
Наконец, Романков был инициатором и участником первого Всеукраинского скаутского джембора, который состоялся в 1996 году на Закарпатье с участием делегаций многих скаутских организаций Украины и Европы.
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