В США на 93-м году жизни скончался видный украинский изобретатель, меценат и член национальной скаутской организации "Пласт" Любомир Романков.

Что известно об обстоятельствах смерти Любомира Романкива

Отмечается, что о смерти величайшего украинского изобретателя сообщил историк, политический и общественный деятель, председатель Краевого Пластового Совета Юрий Юзич.

Сегодня ночью (по украинскому времени) в США умер украинский изобретатель начальный пластун Любомир Романков, - отметил в сообщении на своей странице в Facebook Юзич. Поделиться

Подчеркивается, что Романков был третьим украинским руководителем скаутской организации и в 90-х годах прошлого века привлек и инвестировал в развитие украинского скаутинга "Пласт" не менее 500 тысяч долларов.

Он также способствовал открытию профессионального офиса "Пласт" в Украине.

Именно его усилиями в значительной степени украинский скаутинг стал самым массовым молодежным движением в Украине, отмечает Юзич. Поделиться

По его словам, Романков является соавтором более 65 патентов.

В частности, именно он придумал, работая ведущим инженером ИВМ, как записывать и считывать информацию с жестких дисков. Каждый раз, когда включаем компьютер, начинает работать по меньшей мере 7 изобретений украинца Романкива. Его имя занесено в галерею славы в США, - подчеркивает Юзич. Поделиться

Что известно о жизненном пути и достижениях Любомира Романкива

Любомир Романков родился в 1931 году во Львовской области.

В 12 лет стал членом тогдашнего тайного "Пласта", действовавшего под нацистской оккупацией под легальным названием "Воспитательные сообщества украинской молодежи" (ВСУМ).

После Второй мировой войны продолжил свое пластование, вступив в 1946 году в "Пласт" в баварском городе Берхтесгаден.

Воспитанник кружка "Волки" в шалаше имени Святослава Завоевателя. Успешно прошел всю юношескую пластовую образовательную программу постигнув степень пластуна-скоба.

Еще в Германии Романков прошел все возможные тогда воспитания пластовых воспитателей – новаторских и юношеских. А переехав в Канаду, параллельно со строительством своей профессиональной карьеры, стал соорганизатором "Пласта" в Эдмонтоне.

Организовал там шалаш юношей и новое гнездо. Более 10 лет посвятил воспитательной работе в "Пласте", работая непосредственно с детьми (после переезда в США в 1958-1961 годах был еще юношеским воспитателем в Бостоне).

Инициатор приобретения пластового дома в Эдмонтоне и первых сборников средств на этот дом. Организатор многих пластовых военных лагерей.

В конце концов, стал одним из ключевых лидеров Пласта в диаспоре. В 1990-х годах, как председатель Главного пластового совета принимал непосредственное участие в первых четырех съездах возрожденного "Пласта" в Украине, - отмечает Юзич. Поделиться

По его словам, Романков также собрал средства и "лично организовывал делегацию Украины на мировых джемборах в Голландии и Чили - где украинский контингент чуть ли не впервые официально получил статус не гостей, а полноценных участников".

Одни только Нидерланды нуждались в 45 тыс. долларов, которые он и нашел, - добавляет Юзич. Поделиться

Наконец, Романков был инициатором и участником первого Всеукраинского скаутского джембора, который состоялся в 1996 году на Закарпатье с участием делегаций многих скаутских организаций Украины и Европы.