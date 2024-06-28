Умер выдающийся украинский изобретатель Любомир Романков
Категория
Украина
Дата публикации

Умер выдающийся украинский изобретатель Любомир Романков

Любомир Романков
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Источник:  online.ua

В США на 93-м году жизни скончался видный украинский изобретатель, меценат и член национальной скаутской организации "Пласт" Любомир Романков.

Главные тезисы

  • Любомир Романков - третий украинский руководитель скаутской организации “Пласт”, придумавший более 65 патентов, включая разработки в области компьютерных технологий.
  • Изобретатель активно инвестировал в развитие украинского скаутинга и был организатором многих важных событий, включая первый Всеукраинский скаутский джембор в 1996 году.
  • Романков начал свою карьеру в “Пласте” во время нацистской оккупации и принес значительный вклад в развитие организации как в диаспоре, так и на Украине.
  • Он также был соавтором 7 изобретений в области компьютерных технологий, включая усовершенствования в записи и считывании информации с жестких дисков.
  • Жизненный путь Любомира Романкова отражает его преданность и вклад в украинское общество, а его достижения в сфере технологий продолжают оставаться актуальными для компьютерных систем по сей день.

Что известно об обстоятельствах смерти Любомира Романкива

Отмечается, что о смерти величайшего украинского изобретателя сообщил историк, политический и общественный деятель, председатель Краевого Пластового Совета Юрий Юзич.

Сегодня ночью (по украинскому времени) в США умер украинский изобретатель начальный пластун Любомир Романков, - отметил в сообщении на своей странице в Facebook Юзич.

Подчеркивается, что Романков был третьим украинским руководителем скаутской организации и в 90-х годах прошлого века привлек и инвестировал в развитие украинского скаутинга "Пласт" не менее 500 тысяч долларов.

Он также способствовал открытию профессионального офиса "Пласт" в Украине.

Именно его усилиями в значительной степени украинский скаутинг стал самым массовым молодежным движением в Украине, отмечает Юзич.

По его словам, Романков является соавтором более 65 патентов.

В частности, именно он придумал, работая ведущим инженером ИВМ, как записывать и считывать информацию с жестких дисков. Каждый раз, когда включаем компьютер, начинает работать по меньшей мере 7 изобретений украинца Романкива. Его имя занесено в галерею славы в США, - подчеркивает Юзич.

Что известно о жизненном пути и достижениях Любомира Романкива

Любомир Романков родился в 1931 году во Львовской области.

В 12 лет стал членом тогдашнего тайного "Пласта", действовавшего под нацистской оккупацией под легальным названием "Воспитательные сообщества украинской молодежи" (ВСУМ).

После Второй мировой войны продолжил свое пластование, вступив в 1946 году в "Пласт" в баварском городе Берхтесгаден.

Воспитанник кружка "Волки" в шалаше имени Святослава Завоевателя. Успешно прошел всю юношескую пластовую образовательную программу постигнув степень пластуна-скоба.

Еще в Германии Романков прошел все возможные тогда воспитания пластовых воспитателей – новаторских и юношеских. А переехав в Канаду, параллельно со строительством своей профессиональной карьеры, стал соорганизатором "Пласта" в Эдмонтоне.

Организовал там шалаш юношей и новое гнездо. Более 10 лет посвятил воспитательной работе в "Пласте", работая непосредственно с детьми (после переезда в США в 1958-1961 годах был еще юношеским воспитателем в Бостоне).

Инициатор приобретения пластового дома в Эдмонтоне и первых сборников средств на этот дом. Организатор многих пластовых военных лагерей.

В конце концов, стал одним из ключевых лидеров Пласта в диаспоре. В 1990-х годах, как председатель Главного пластового совета принимал непосредственное участие в первых четырех съездах возрожденного "Пласта" в Украине, - отмечает Юзич.

По его словам, Романков также собрал средства и "лично организовывал делегацию Украины на мировых джемборах в Голландии и Чили - где украинский контингент чуть ли не впервые официально получил статус не гостей, а полноценных участников".

Одни только Нидерланды нуждались в 45 тыс. долларов, которые он и нашел, - добавляет Юзич.

Наконец, Романков был инициатором и участником первого Всеукраинского скаутского джембора, который состоялся в 1996 году на Закарпатье с участием делегаций многих скаутских организаций Украины и Европы.

Именно он впервые не только теоретически поставил задачу развертывания "Пласта" по всей Украине, но и организовал системное финансирование этого проекта в первые 5 лет. Затем эту инициативу подхватил Богдан Гаврилишин, - подчеркнул Юзич.

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