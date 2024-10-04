Помер відомий український футболіст і тренер Анатолій Коньков

4 жовтня на 76-му році життя помер футболіст, тренер та функціонер, майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу, заслужений працівник фізичної культури та спорту України Анатолій Дмитрович Коньков.

Помер український футболіст Анатолій Коньков

Обставини смерті Анатолія Конькова поки не відомі.

Анатолій Коньков народився 19 вересня 1949 року у Хрустальному (Красний Луч). Під час ігрової кар’єри виступав на позиції півзахисника. Захищав кольори «Авангарду» (Краматорськ), «Шахтаря» (Донецьк) та «Динамо» (Київ). Чемпіон СРСР (4), володар Кубка СРСР, володар Кубка володарів кубків УЄФА, володар Суперкубка УЄФА.

Анатолій Коньков у молодості

За збірну СРСР провів 47 матчів (8 голів). Срібний призер Євро-1972. У складі олімпійської збірної СРСР провів два матчі. Бронзовий призер футбольного турніру Олімпіади-1976.

У ролі тренера очолював «Таврію», «Шахтар», СК «Миколаїв», «Ворсклу», «Сталь» та «Інтер» (Азербайджан). Працював головним тренером молодіжної збірної України. На чолі національної збірної України провів сім матчів (три перемоги та чотири поразки).

У вересні 2012 року Конькова було обрано головою Федерації Футболу України. Він обіймав цю посаду до 2015 року. Поширити

Пішов із життя колишній український тренер Михайло Фоменко

У віці 75 років 29 квітня помер український футболіст і тренер Михайло Фоменко. Останнім часом він боровся з онкозахворюванням.

На жаль, померла легенда. Легенда українського та світового футболу, — повідомив голова асоціації футболу Сумської області Андрій Прохорович.

Вершиною тренерської діяльності Михайла Фоменка стала робота у збірній України. Під його керівництвом "жовто-сині" були близькими до виходу на чемпіонат світу-2014 у Бразилії, але у плей-оф кваліфікації за сумою двох матчів поступилися Франції (2:3).