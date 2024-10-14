Сборная Нигерии по футболу при странных обстоятельствах почти на сутки застряла в аэропорту Аль-Абрак на территории Ливии без еды и воды.
Главные тезисы
- Сборная Нигерии по футболу застряла в аэропорту Ливии на 16 часов без еды и воды из-за странных условий перевозки.
- Капитан команды Виллиам Трост-Эконг обратился к правительству Нигерии с просьбой о помощи, что привело к отмене матча против Ливии.
- Ситуация вызвала большое волнение в футбольном мире и вызвала возмущение игроков и фанатов сборной Нигерии.
- Нигерийские футболисты были эвакуированы и отправлены домой после инцидента в аэропорту, что привело к отмене участия в матче.
- Сборная Нигерии продолжает лидировать в отборе Кубка африканских наций-2025, увеличивая команды Бенина, Руанды и Ливии в своей группе.
Что известно об инциденте с блокировкой сборной Нигерии по футболу в аэропорту Ливии
Отмечается, что во вторник, 15 октября, должен был состояться матч в рамках отбора Кубка африканских наций-2025 между сборными Нигерии и Ливии.
Самолет с нигерийскими футболистами вылетел в Бензагу, где должен был пройти матч, однако неожиданно приземлился в Аль-Абраке.
Оттуда футболисты сборной Нигерии должны были не менее трех часов добираться до места проведения футбольного матча.
В частности, после приземления ливийская сторона не предоставила нигерийским футболистам ни одного транспортного средства, из-за чего они более 16 часов были вынуждены оставаться в технической зоне аэропорта.
Футболистам при этом не предоставили ни еды, ни воды. Они вынуждены были спать на лавочках.
October 14, 2024
Что известно о реакции футболистов сборной Нигерии
Первым начал бить тревогу капитан сборной Нигерии Виллиам Трост-Эконг.
На своей странице у Х он опубликовал фото из аэропорта и обратился с призывом о помощи.
В итоге матч против Ливии был упразднен. За футболистами отправился самолет, забравший их домой.
Отметим, что "суперорлы" лидируют в своей группе отбора в КАН-2025. Нигерия опережает сборные Бенина, Руанды и Ливии.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-