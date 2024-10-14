Сборную Нигерии по футболу почти на сутки бросили в аэропорту без еды и воды
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Сборную Нигерии по футболу почти на сутки бросили в аэропорту без еды и воды

Сборная Нигерии по футболу
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Источник:  online.ua

Сборная Нигерии по футболу при странных обстоятельствах почти на сутки застряла в аэропорту Аль-Абрак на территории Ливии без еды и воды.

Главные тезисы

  • Сборная Нигерии по футболу застряла в аэропорту Ливии на 16 часов без еды и воды из-за странных условий перевозки.
  • Капитан команды Виллиам Трост-Эконг обратился к правительству Нигерии с просьбой о помощи, что привело к отмене матча против Ливии.
  • Ситуация вызвала большое волнение в футбольном мире и вызвала возмущение игроков и фанатов сборной Нигерии.
  • Нигерийские футболисты были эвакуированы и отправлены домой после инцидента в аэропорту, что привело к отмене участия в матче.
  • Сборная Нигерии продолжает лидировать в отборе Кубка африканских наций-2025, увеличивая команды Бенина, Руанды и Ливии в своей группе.

Что известно об инциденте с блокировкой сборной Нигерии по футболу в аэропорту Ливии

Отмечается, что во вторник, 15 октября, должен был состояться матч в рамках отбора Кубка африканских наций-2025 между сборными Нигерии и Ливии.

Самолет с нигерийскими футболистами вылетел в Бензагу, где должен был пройти матч, однако неожиданно приземлился в Аль-Абраке.

Оттуда футболисты сборной Нигерии должны были не менее трех часов добираться до места проведения футбольного матча.

В частности, после приземления ливийская сторона не предоставила нигерийским футболистам ни одного транспортного средства, из-за чего они более 16 часов были вынуждены оставаться в технической зоне аэропорта.

Футболистам при этом не предоставили ни еды, ни воды. Они вынуждены были спать на лавочках.

Что известно о реакции футболистов сборной Нигерии

Первым начал бить тревогу капитан сборной Нигерии Виллиам Трост-Эконг.

На своей странице у Х он опубликовал фото из аэропорта и обратился с призывом о помощи.

Мы призываем правительство Нигерии вмешаться и спасти нас. Как капитан, хочу заявить, что вместе с командой мы решили, что не будем играть в этот вторник, — написал Виллиам Трост-Эконг.

В итоге матч против Ливии был упразднен. За футболистами отправился самолет, забравший их домой.

Отметим, что "суперорлы" лидируют в своей группе отбора в КАН-2025. Нигерия опережает сборные Бенина, Руанды и Ливии.

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