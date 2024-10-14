Сборная Нигерии по футболу при странных обстоятельствах почти на сутки застряла в аэропорту Аль-Абрак на территории Ливии без еды и воды.

Что известно об инциденте с блокировкой сборной Нигерии по футболу в аэропорту Ливии

Отмечается, что во вторник, 15 октября, должен был состояться матч в рамках отбора Кубка африканских наций-2025 между сборными Нигерии и Ливии.

Самолет с нигерийскими футболистами вылетел в Бензагу, где должен был пройти матч, однако неожиданно приземлился в Аль-Абраке.

Оттуда футболисты сборной Нигерии должны были не менее трех часов добираться до места проведения футбольного матча.

В частности, после приземления ливийская сторона не предоставила нигерийским футболистам ни одного транспортного средства, из-за чего они более 16 часов были вынуждены оставаться в технической зоне аэропорта.

Футболистам при этом не предоставили ни еды, ни воды. Они вынуждены были спать на лавочках.

Что известно о реакции футболистов сборной Нигерии

Первым начал бить тревогу капитан сборной Нигерии Виллиам Трост-Эконг.

На своей странице у Х он опубликовал фото из аэропорта и обратился с призывом о помощи.

Мы призываем правительство Нигерии вмешаться и спасти нас. Как капитан, хочу заявить, что вместе с командой мы решили, что не будем играть в этот вторник, — написал Виллиам Трост-Эконг. Поделиться

В итоге матч против Ливии был упразднен. За футболистами отправился самолет, забравший их домой.

Отметим, что "суперорлы" лидируют в своей группе отбора в КАН-2025. Нигерия опережает сборные Бенина, Руанды и Ливии.