Культовый итальянский футболист Франческо Тотти, известный выступлениями за Рому и сборную Италии, сделал неожиданное заявление о вероятном возвращении в футбол.

Что известно о желании Тотти вернуться на футбольное поле

48-летний футболист заявил о намерениях вскоре вернуться в профессиональный футбол.

По его словам, несколько последних месяцев с ним общались сразу несколько заинтересованных команд.

Это было бы тяжело, но никогда не говори никогда. Были игроки, которые возвращались много лет спустя после завершения карьеры. Чтобы играть в серии А, нужно хорошо тренироваться. Думаю, через два месяца подготовки я бы был готов играть, – заявил Тотти. Поделиться

Франческо Тотти

Франческо Тотти завершил выступления на профессиональном уровне в 2017 году. За время своей долгой и яркой карьеры он выступал только в Роми, а со сборной Италии торжествовал на чемпионате мира 2006 года.

Что известно о планах другого звездного футболиста Златана Ибрагимовича

Легендарный 43-летний шведский нападающий и бывшая звезда таких клубов, как Милан, ПСЖ, Интер, Манчестер-Юнайтед и других, Златан Ибрагимович рассматривает возможность выйти на профессиональный боксерский ринг.

Бывший футболист ведет переговоры с промоутерской компанией Misfits Boxing.

В частности, руководитель Misfits Boxing Мамс Тейлор подтвердил информацию о намерениях Ибрагимовича выйти на профессиональный боксерский ринг.

Однако он добавил, что пытался убедить бывшую футбольную звезду, что это не очень удачная идея.

Тейлор отметил, что Ибрагимович уже долго следит за боксерскими поединками и добавил, что Ибрагимович до этого занимался кикбоксингом и имеет отличную спортивную форму.