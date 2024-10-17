Эксзвезда мадридского Реала и Манчестер Юнайтед, а также сборной Франции Рафаэль Варан заявил о досрочном завершении карьеры в возрасте 31 года из-за чрезмерной травматичности.

Почему Рафаэль Варан решил досрочно завершить футбольную карьеру и к чему здесь?

По словам бывшего игрока сборной Франции, проблемы начались после его участия в поединке против сборной Украины в 2014 году в плей-офф квалификации на чемпионат мира.

Варан отмечает, что на тот момент имел серьезные проблемы со здоровьем и не должен был участвовать в ответном матче.

Мне тогда не следовало играть с Украиной. У меня были проблемы с коленом после первого матча, оно разбухло, болело, я мог пропустить несколько месяцев. Я поставил свою карьеру на карту. Но я не жалею, что сыграл тогда, я был нужен тренеру и своей сборной. Я бы без колебаний сделал это еще раз, — признает французский футболист. Поделиться

Тогда в ответном матче сборная Франции одержала разгромную победу со счетом 3:0 и вышла на чемпионат мира по футболу. Рафаэль Варан отыграл поединок полностью от стартового до финального свистка.

Рафаэль Варан на протяжении карьеры выступал за Ланс, Реал, Манчестер Юнайтед и Комо. Всего он завоевал 22 трофея, в частности, четырежды торжествовал в Лиге чемпионов, а также становился чемпионом мира и победителем Лиги наций со сборной Франции.

Что известно о скандале вокруг звездного нападающего Реала Мбаппе

Звездному форварду мадридского Реала и сборной Франции Килиану Мбаппе объявили подозрение в возможном изнасиловании женщины в одном из отелей Стокгольма.

25-летний Мбаппе получил подозрение в изнасиловании женщины в одном из отелей в центре Стокгольма.

Подчеркивается, что женщина обратилась за медицинской помощью и указала, что насильником оказался звезда Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Мбаппе совершил неожиданный визит в шведскую столицу, и его видели на вечеринке в центре Стокгольма в четверг и до утра пятницы. 25-летний форвард Реала поужинал в ресторане Chez Jolie в престижном районе Стокгольма Эстермальм, а затем отправился в соседний ночной клуб под названием V.