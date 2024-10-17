Зірковий футболіст назвав причину довгострокового завершення кар'єри
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Зірковий футболіст назвав причину довгострокового завершення кар'єри

Рафаель Варан
Джерело:  online.ua

Ексзірка мадридського Реалу та Манчестер Юнайтед, а також збірної Франції Рафаель Варан заявив про дострокове завершення кар'єри у віці 31 року через надмірну травматичність. 

Головні тези:

  • Рафаель Варан завершив кар'єру у віці 31 року через травматичність, яка почалась після матчу з Україною в 2014 році.
  • Французький футболіст відзначився 22 трофеями за кар'єру, включаючи чотири перемоги в Лізі чемпіонів.
  • Кіліан Мбаппе, зірка Реала, опинився у центрі скандалу, його підозрюють у згвалтуванні жінки в Стокгольмі.
  • Мбаппе відвідав ресторан та нічний клуб у шведській столиці перед тим, як стали відомі звинувачення.
  • Дивіться, які цікаві футбольні новини вражають світ і фанатів в цьому репортажі.

Чому Рафаель Варан вирішив достроково завершити футбольну кар’єру і до чого тут Україна

За словами колишнього гравця збірної Франції, проблеми почались після його участі у поєдинку проти збірної України у 2014 році у плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу.

Варан зазначає, що на той момент мав серйозні проблеми зі здоров’ям і не повинен був брати участі у матчі-відповіді.

Мені тоді не слід було грати з Україною. У мене були проблеми з коліном після першого матчу, воно набрякло, боліло, я міг пропустити кілька місяців. Я поставив на карту свою кар'єру. Але я не шкодую, що зіграв тоді, я був потрібен тренеру та своїй збірній. Я без вагань зробив би це ще раз, — визнає французький футболіст.

Тоді в матчі-відповіді збірна Франції здобула розгромну перемогу з рахунком 3:0 та вийшла на чемпіонат світу з футболу. Рафаель Варан відіграв поєдинок повністю від стартового до фінального свистка.

Рафаель Варан протягом кар'єри виступав за Ланс, Реал, Манчестер Юнайтед і Комо. Всього він здобув 22 трофеї, зокрема, чотири рази тріумфував у Лізі чемпіонів, а також ставав чемпіоном світу й переможцем Ліги націй зі збірною Франції.

Що відомо про скандал навколо зіркового нападника Реала Мбаппе

Зірковому форварду мадридського Реалу та збірної Франції Кіліану Мбаппе оголосили підозру у ймовірному згвалтуванні жінки в одному з отелів Стокгольма. 

25-річний Мбаппе отримав підозру у згвалтуванні жінки в одному з отелів у центрі Стокгольму.

Підкреслюється, що жінка звернулась за медичною допомогою і вказала, що гвалтівником виявився зірка Реалу та збірної Франції Кіліан Мбаппе.

Мбаппе здійснив несподіваний візит до шведської столиці, і його бачили на вечірці в центрі Стокгольма в четвер і до ранку п'ятниці. 25-річний форвард Реала повечеряв у ресторані Chez Jolie в престижному районі Стокгольма Естермальм, а потім відправився в сусідній нічний клуб під назвою V.

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