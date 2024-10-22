Це божевілля. Зінченко описав реакцію відомих футболістів на війну РФ проти України

Зірковий український футболіст Олександр Зінченко, який наразі грає за “Арсенал”, наголошує, що робить усе можливе, щоб його колеги по полю, а також іноземні фанати не забували про те, що Україна уже багато років стримує російську агресію та потерпає від ворожого терору.

Зінченко розповів, як відомі футболісти реагують на агресію РФ

Відомий футболіст нагадав, що вся його родина досі живе в Україні.

Попри це, він переконаний, що більш корисний тут, адже має можливість розповідати правду про війну РФ проти України великій кількості людей.

У чемпіонаті України футболісти грають і раптом чують сигнал повітряної тривоги. Їм треба ховатися в укриття. Я показую ці відео партнерам по Арсеналу, і вони не можуть повірити, що ми так живемо. Це божевілля. Олександр Зінченко Український футболіст

Зірковий футболіст висловив вдячність усім людям, які не забувають про Україну та допомагають їй усіма можливими засобами.

На переконання Зінченка, на тлі останніх подій усі види допомоги дуже важливі.

Хтось жертвує гроші, хтось прихистив біженців. Навіть стікер з українським прапором на машині дає мені заряд віри в те, що ми не самі. Я розумію, що люди втомилися від війни. Але поставте себе на наше місце: ми не можемо здатися, — підсумував він. Поширити

Фото: facebook.com/alexzinchenkochampion

Що важливо знати про Олександра Зінченка

Олександр Зінченко — 28-річний український футболіст, півзахисник і лівий захисник лондонського «Арсеналу» та збірної України.

Він народився в місті Радомишлі на Житомирщині. Футболом зацікавився змалечку, оскільки його батько також був футболістом.

У 16 років Зінченко переїхав до Донецька, де продовжив свою молодіжну практику в місцевому клубі “Шахтар”.

Раніше також грав за “Манчестер Сіті”, у складі якого став найтитулованішим українським гравцем у європейських чемпіонатах.

Окрім того, він є чотириразовим чемпіоном Англії.

У травні минулого року Олександр став амбасадором благодійного фонду United24.