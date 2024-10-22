Це божевілля. Зінченко описав реакцію відомих футболістів на війну РФ проти України

Зірковий український футболіст Олександр Зінченко, який наразі грає за “Арсенал”, наголошує, що робить усе можливе, щоб його колеги по полю, а також іноземні фанати не забували про те, що Україна уже багато років стримує російську агресію та потерпає від ворожого терору.
Головні тези:
- Зінченко закликав світ не забувати про події в Україні та висловив усім вдячність за підтримку.
- Він також є амбасадором благодійного фонду та організував матч для збору коштів на відновлення постраждалих українських будівель після вторгнення Росії.
Зінченко розповів, як відомі футболісти реагують на агресію РФ
Відомий футболіст нагадав, що вся його родина досі живе в Україні.
Попри це, він переконаний, що більш корисний тут, адже має можливість розповідати правду про війну РФ проти України великій кількості людей.
Зірковий футболіст висловив вдячність усім людям, які не забувають про Україну та допомагають їй усіма можливими засобами.
На переконання Зінченка, на тлі останніх подій усі види допомоги дуже важливі.
Що важливо знати про Олександра Зінченка
Олександр Зінченко — 28-річний український футболіст, півзахисник і лівий захисник лондонського «Арсеналу» та збірної України.
Він народився в місті Радомишлі на Житомирщині. Футболом зацікавився змалечку, оскільки його батько також був футболістом.
У 16 років Зінченко переїхав до Донецька, де продовжив свою молодіжну практику в місцевому клубі “Шахтар”.
Раніше також грав за “Манчестер Сіті”, у складі якого став найтитулованішим українським гравцем у європейських чемпіонатах.
Окрім того, він є чотириразовим чемпіоном Англії.
У травні минулого року Олександр став амбасадором благодійного фонду United24.
Разом з іншим відомим футболістом — Андрієм Шевченком, вони організували матч Game4Ukraine для збору коштів на відновлення зруйнованих в Україні будівель після вторгнення Росії.
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