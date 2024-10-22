Это безумие. Зинченко описал реакцию известных футболистов на войну РФ против Украины

Звездный украинский футболист Александр Зинченко, играющий за Арсенал, отмечает, что делает все возможное, чтобы его коллеги по полю, а также иностранные фанаты не забывали о том, что Украина уже много лет сдерживает российскую агрессию и страдает от вражеского террора.

Зинченко рассказал, как известные футболисты реагируют на агрессию РФ

Известный футболист напомнил, что вся его семья до сих пор живет в Украине.

Несмотря на это, он убежден, что более полезен здесь, поскольку имеет возможность рассказывать правду о войне РФ против Украины большому числу людей.

В чемпионате Украины футболисты играют и вдруг слышат сигнал воздушной тревоги. Им нужно прятаться в укрытие. Я показываю эти видео партнерам по Арсеналу и они не могут поверить, что мы так живем. Это безумие. Александр Зинченко Украинский футболист

Звездный футболист выразил благодарность всем людям, которые не забывают Украину и помогают ей всеми возможными средствами.

По мнению Зинченко, на фоне последних событий все виды помощи очень важны.

Кто жертвует деньги, кто приютил беженцев. Даже стикер с украинским флагом на машине дает мне заряд веры в то, что мы не одни. Я понимаю, что люди устали от войны. Но поставьте себя на наше место: мы не можем сдаться, — подытожил он. Поделиться

Фото: facebook.com/alexzinchenkochampion

Что важно знать об Александре Зинченко

Александр Зинченко — 28-летний украинский футболист, полузащитник и левый защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины.

Он родился в городе Радомышле Житомирской области. Футболом заинтересовался с детства, поскольку его отец также был футболистом.

В 16 лет Зинченко переехал в Донецк, где продолжил свою молодежную практику в местном клубе "Шахтер".

Ранее также играл за "Манчестер Сити", в составе которого стал самым титулованным украинским игроком в европейских чемпионатах.

Кроме того, он является четырехкратным чемпионом Англии.

В мае прошлого года Александр стал послом благотворительного фонда United24.