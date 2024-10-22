Это безумие. Зинченко описал реакцию известных футболистов на войну РФ против Украины
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Это безумие. Зинченко описал реакцию известных футболистов на войну РФ против Украины

Зинченко
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Источник:  The Guardian

Звездный украинский футболист Александр Зинченко, играющий за Арсенал, отмечает, что делает все возможное, чтобы его коллеги по полю, а также иностранные фанаты не забывали о том, что Украина уже много лет сдерживает российскую агрессию и страдает от вражеского террора.

Главные тезисы

  • Зинченко призывает мир не забывать о событиях в Украине и выражает благодарность за поддержку.
  • Он также является послом благотворительного фонда и организовал матч для сбора средств на восстановление пострадавших украинских зданий после вторжения России.

Зинченко рассказал, как известные футболисты реагируют на агрессию РФ

Известный футболист напомнил, что вся его семья до сих пор живет в Украине.

Несмотря на это, он убежден, что более полезен здесь, поскольку имеет возможность рассказывать правду о войне РФ против Украины большому числу людей.

В чемпионате Украины футболисты играют и вдруг слышат сигнал воздушной тревоги. Им нужно прятаться в укрытие. Я показываю эти видео партнерам по Арсеналу и они не могут поверить, что мы так живем. Это безумие.

Александр Зинченко

Александр Зинченко

Украинский футболист

Звездный футболист выразил благодарность всем людям, которые не забывают Украину и помогают ей всеми возможными средствами.

По мнению Зинченко, на фоне последних событий все виды помощи очень важны.

Кто жертвует деньги, кто приютил беженцев. Даже стикер с украинским флагом на машине дает мне заряд веры в то, что мы не одни. Я понимаю, что люди устали от войны. Но поставьте себя на наше место: мы не можем сдаться, — подытожил он.

Фото: facebook.com/alexzinchenkochampion

Что важно знать об Александре Зинченко

Александр Зинченко — 28-летний украинский футболист, полузащитник и левый защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины.

Он родился в городе Радомышле Житомирской области. Футболом заинтересовался с детства, поскольку его отец также был футболистом.

В 16 лет Зинченко переехал в Донецк, где продолжил свою молодежную практику в местном клубе "Шахтер".

Ранее также играл за "Манчестер Сити", в составе которого стал самым титулованным украинским игроком в европейских чемпионатах.

Кроме того, он является четырехкратным чемпионом Англии.

В мае прошлого года Александр стал послом благотворительного фонда United24.

Вместе с другим известным футболистом — Андреем Шевченко, они организовали матч Game4Ukraine для сбора средств на восстановление разрушенных в Украине зданий после вторжения России.

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