Это безумие. Зинченко описал реакцию известных футболистов на войну РФ против Украины

Звездный украинский футболист Александр Зинченко, играющий за Арсенал, отмечает, что делает все возможное, чтобы его коллеги по полю, а также иностранные фанаты не забывали о том, что Украина уже много лет сдерживает российскую агрессию и страдает от вражеского террора.
Главные тезисы
- Зинченко призывает мир не забывать о событиях в Украине и выражает благодарность за поддержку.
- Он также является послом благотворительного фонда и организовал матч для сбора средств на восстановление пострадавших украинских зданий после вторжения России.
Зинченко рассказал, как известные футболисты реагируют на агрессию РФ
Известный футболист напомнил, что вся его семья до сих пор живет в Украине.
Несмотря на это, он убежден, что более полезен здесь, поскольку имеет возможность рассказывать правду о войне РФ против Украины большому числу людей.
Звездный футболист выразил благодарность всем людям, которые не забывают Украину и помогают ей всеми возможными средствами.
По мнению Зинченко, на фоне последних событий все виды помощи очень важны.
Что важно знать об Александре Зинченко
Александр Зинченко — 28-летний украинский футболист, полузащитник и левый защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины.
Он родился в городе Радомышле Житомирской области. Футболом заинтересовался с детства, поскольку его отец также был футболистом.
В 16 лет Зинченко переехал в Донецк, где продолжил свою молодежную практику в местном клубе "Шахтер".
Ранее также играл за "Манчестер Сити", в составе которого стал самым титулованным украинским игроком в европейских чемпионатах.
Кроме того, он является четырехкратным чемпионом Англии.
В мае прошлого года Александр стал послом благотворительного фонда United24.
Вместе с другим известным футболистом — Андреем Шевченко, они организовали матч Game4Ukraine для сбора средств на восстановление разрушенных в Украине зданий после вторжения России.
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