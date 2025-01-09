Роналду побив новий рекорд в історії футболу
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Роналду побив новий рекорд в історії футболу

Роналду
Джерело:  Champion

9 січня відбувся матч 14-го туру чемпіонату Саудівської Аравії, в якому Аль-Наср на своєму полі здобув перемогу над Аль-Ахдудом. Саме у цьому матчі Роналду поставив новий футбольний рекорд.

Головні тези:

  • Роналду побив рекорд, ставши першим гравцем в історії футболу з 24 роки поспіль забитих голів.
  • Його команда Аль-Наср посідає третє місце в чемпіонаті Саудівської Аравії, з відставанням від лідера.

Роналду побив новий футбольний рекорд

Зустріч Аль-Наср та Аль-Ахдуда завершилася з рахунком 3:1.

Примітно, що першим голом у 2025 році відзначився нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду. Таким чином 39-річний форвард встановив новий рекорд, адже став першим гравцем в історії футболу, який забиває 24 роки підряд, починаючи з 2002 року.

Для Роналду цей м’яч став 11-м у поточному розіграші чемпіонату Саудівської Аравії.

Аль-Наср посідає третє місце в чемпіонаті Саудівської Аравії, відстаючи на шість очок від Аль-Хіляля і на вісім — Аль-Іттіхада. Наступний матч команда Роналду проведе 17 січня проти Аль-Таавона.

Роналду

Роналду знову заробляє більше за всіх футболістів планети

Його дохід у 2024 році становить 285 млн дол. З них 220 млн дол — це зарплата, 65 млн дол — доходи поза роботою (рекламні контракти).

Маючи понад 900 млн підписників у соцмережах в Instagram, Facebook та X, 39-річний Роналду також є найпопулярнішим спортсменом на планеті.

У серпні 2024 року він запустив свій YouTube-канал, і йому знадобилося лише 90 хвилин, щоб подолати позначку в один мільйон підписників, побивши рекорд платформи.

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