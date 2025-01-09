Роналду побив новий рекорд в історії футболу

9 січня відбувся матч 14-го туру чемпіонату Саудівської Аравії, в якому Аль-Наср на своєму полі здобув перемогу над Аль-Ахдудом. Саме у цьому матчі Роналду поставив новий футбольний рекорд.
Головні тези:
- Роналду побив рекорд, ставши першим гравцем в історії футболу з 24 роки поспіль забитих голів.
- Його команда Аль-Наср посідає третє місце в чемпіонаті Саудівської Аравії, з відставанням від лідера.
Роналду побив новий футбольний рекорд
Зустріч Аль-Наср та Аль-Ахдуда завершилася з рахунком 3:1.
Примітно, що першим голом у 2025 році відзначився нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду. Таким чином 39-річний форвард встановив новий рекорд, адже став першим гравцем в історії футболу, який забиває 24 роки підряд, починаючи з 2002 року.
Для Роналду цей м’яч став 11-м у поточному розіграші чемпіонату Саудівської Аравії.
Аль-Наср посідає третє місце в чемпіонаті Саудівської Аравії, відстаючи на шість очок від Аль-Хіляля і на вісім — Аль-Іттіхада. Наступний матч команда Роналду проведе 17 січня проти Аль-Таавона.
Роналду знову заробляє більше за всіх футболістів планети
Його дохід у 2024 році становить 285 млн дол. З них 220 млн дол — це зарплата, 65 млн дол — доходи поза роботою (рекламні контракти).
У серпні 2024 року він запустив свій YouTube-канал, і йому знадобилося лише 90 хвилин, щоб подолати позначку в один мільйон підписників, побивши рекорд платформи.
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