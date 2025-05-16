Роналду в третий раз возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира

Игрок сборной Португалии и саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду в третий раз занял первое место в рейтинге самых богатых спортсменов мира.
Главные тезисы
- Криштиану Роналду стал самым богатым спортсменом мира, зарабатывая 275 млн долларов в год, включая зарплату и спонсорские соглашения.
- Список самых богатых спортсменов также включает такие звезды, как Стефен Карри и Тайсон Фьюри.
- Александр Усик, чемпион мира по боксу, занял 11-е место в рейтинге с доходом 101 млн долларов.
Роналду снова стал самым богатым спортсменом мира
Всемирно-известный футболист в год зарабатывает 275 млн дол. Из этой суммы 225 млн. составляет зарплата и бонусы согласно контракту в Саудовской Аравии. Еще 50 млн долл Роналду заработал благодаря спонсорским соглашениям, бизнесу и рекламе.
Если говорить о чемпионе мира по версиям WBC, WBO и WBA в супертяжелом дивизионе, украинском боксере Александре Усике, то он в этом рейтинге занимает 11 место. Его доход составляет 101 млн. дол.
Рейтинг самых богатых спортсменов:
Криштиану Роналду (футбол) — 275 млн долл.;
Стефен Карри (баскетбол) — 156 млн долл.;
Тайсон Фьюри (бокс) — 146 млн долл.;
Дак Прескотт (американский футбол) — 137 млн долл.;
Лионель Месси (футбол) — 135 млн долл.;
Леброн Джеймс (баскетбол) — 133,8 млн долл.;
Хуан Сото (бейсбол) — 114 млн долл.;
Карим Бензема (футбол) — 104 млн долл.;
Сехей Отани (бейсбол) — 102,5 млн долл.;
Кевин Дюрант (баскетбол) — 101,4 млн дол.
Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру является португальским футболистом, нападающим и капитаном саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии. Спортсмен — рекордсмен по количеству игр и забитых голов.
28 августа 2008 года Роналду был назван лучшим нападающим и лучшим игроком 2008 года по версии УЕФА. 12 января 2009 спортсмен стал лучшим игроком 2008 года по версии ФИФА.
Также 27 декабря 2021 в Globe Soccer Awards назвали Роналду лучшим бомбардиром за все времена. Кроме того, он стал первым в мире футболистом-миллиардером в 2020 году.
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