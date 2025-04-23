Майкл Джордан очолив рейтинг найбагатших спортсменів в історії

Майкл Джордан першим в історії спорту заробив понад 4 млрд доларів.
Головні тези:
- Майкл Джордан став першим спортсменом в історії з доходами понад 4 млрд доларів.
- Рейтинг Sportico враховує доходи спортсменів за 2024 рік, включаючи зарплату, бонуси та виграші від спонсорських угод.
- Топ-10 найбагатших спортсменів усіх часів за версією Sportico очолив Майкл Джордан, за ним ідуть Тайгер Вудс та Кріштіану Роналду.
Культовий баскетболіст Джордан очолив рейтинг найбагатших спортсменів
Видання Sportico опублікувало оновлений рейтинг найоплачуваніших спортсменів в історії, врахувавши їхні доходи за 2024 рік.
У своєму рейтингу Sportico визначає дохід спортсменів під час ігрової кар'єри та після неї: зокрема їхні заробітні плати, бонуси за виступи, а також гроші, отримані від спонсорських угод, бізнесу й роялті тощо.
На першому місці — американський баскетболіст Майкл Джордан.
Топ-10 найоплачуваніших спортсменів усіх часів за версією Sportico
Майкл Джордан (США, баскетбол) — 4.15 млрд дол
Тайгер Вудс (США, гольф) — 2.79 млрд дол
Кріштіану Роналду (Португалія, футбол) — 2.23 млрд дол
Леброн Джеймс (США, баскетбол) — 1.88 млрд дол
Ліонель Мессі (Аргентина, футбол) — 1.85 млрд дол
Арнольд Палмер (США, гольф) — 1.82 млрд дол
Джек Ніклас (США, гольф) — 1.75 млрд дол
Девід Бекгем (Велика Британія, футбол) — 1.61 млрд дол
Роджер Федерер (Швейцарія, теніс) — 1.59 млрд дол
Флойд Мейвезер (США, бокс) — 1.52 млрд дол
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