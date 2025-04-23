Майкл Джордан очолив рейтинг найбагатших спортсменів в історії

У порівнянні з минулорічним списком, сумарні доходи ексгравця «Чикаго Буллз» зросли на 300 мільйонів доларів й перевищили 4 мільярди — 4.15 млрд. Найбільше Джордан за 2024 рік отримав від спонсорської угоди з компанією Nike, з якою він почав співпрацювати ще у 1984-му.