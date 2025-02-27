Усик зберіг лідерство у рейтингу P4P найкращих боксерів світу
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Усик зберіг лідерство у рейтингу P4P найкращих боксерів світу

Усик
Джерело:  The Ring

Володар поясів WBO, WBA, WBC в суперважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) зберіг лідерську позицію в оновленому рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Головні тези:

  • Олександр Усик зберіг лідерство у рейтингу P4P найкращих боксерів світу за версією журналу The Ring.
  • Дмитро Бівол та Джессі Родрігес теж здивували вищими позиціями у рейтингу, обійшовши відомих суперників.
  • Рейтинг P4P відображає порівняння майстерності боксерів поза ваговими категоріями, надаючи об'єктивну оцінку їхнього професіоналізму.

Усик лідирує у рейтингу P4P

Список за 27 лютого опублікував журнал The Ring, який нещодавно викупив Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль-Шейх.

Усик очолив рейтинг після першої перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) у травні 2024 року. Після того українець здолав британського боксера і в бою-реванші.

Зауважимо, що в списку відбулися певні зміни. Так Дмитро Бівол, який напередодні переміг Артура Бетербієва та завоював титул абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі, обійшов представника Канади з Росії.

Також чемпіон світу в другій найлегшій вазі Джессі Родрігес обійшов володаря титулів WBC, WBA та WBO в другій середній вазі Сауля Канело Альвареса.

Рейтинг P4P від The Ring

  1. Олександр Усик (23-0, 14 KO)

  2. Наоя Іноуе (29-0, 25 KO)

  3. Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO)

  4. Дмитро Бівол (24-1, 12 КО)

  5. Артур Бетербієв (21-1, 20 КО)

  6. Джессі Родрігес (21-0, 14 КО)

  7. Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 KO)

  8. Джервонта Девіс (30-0, 28 КО)

  9. Дзунто Накатані (30-0, 23 КО)

  10. Девін Хейні (31-0, 15 КО)

Рейтинг pound for pound (P4P) — це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.

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