Усик зберіг лідерство у рейтингу P4P найкращих боксерів світу

Володар поясів WBO, WBA, WBC в суперважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) зберіг лідерську позицію в оновленому рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Усик лідирує у рейтингу P4P

Список за 27 лютого опублікував журнал The Ring, який нещодавно викупив Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль-Шейх.

Усик очолив рейтинг після першої перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) у травні 2024 року. Після того українець здолав британського боксера і в бою-реванші. Поширити

Зауважимо, що в списку відбулися певні зміни. Так Дмитро Бівол, який напередодні переміг Артура Бетербієва та завоював титул абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі, обійшов представника Канади з Росії.

Також чемпіон світу в другій найлегшій вазі Джессі Родрігес обійшов володаря титулів WBC, WBA та WBO в другій середній вазі Сауля Канело Альвареса.

🥊 The Ring's updated pound-for-pound top 10:



1️⃣ Oleksandr Usyk

2️⃣ Naoya Inoue

3️⃣ Terence Crawford

4️⃣ Dmitry Bivol

5️⃣ Artur Beterbiev

6️⃣ Jesse Rodriguez

7️⃣ Canelo Alvarez

8️⃣ Gervonta Davis

9️⃣ Junto Nakatani

🔟 Devin Haney



Who do you think deserves to be higher or lower ❓ — Ring Magazine (@ringmagazine) February 27, 2025

Рейтинг P4P від The Ring

Олександр Усик (23-0, 14 KO) Наоя Іноуе (29-0, 25 KO) Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO) Дмитро Бівол (24-1, 12 КО) Артур Бетербієв (21-1, 20 КО) Джессі Родрігес (21-0, 14 КО) Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 KO) Джервонта Девіс (30-0, 28 КО) Дзунто Накатані (30-0, 23 КО) Девін Хейні (31-0, 15 КО)

Рейтинг pound for pound (P4P) — це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.