Володар поясів WBO, WBA, WBC в суперважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) зберіг лідерську позицію в оновленому рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).
Головні тези:
- Олександр Усик зберіг лідерство у рейтингу P4P найкращих боксерів світу за версією журналу The Ring.
- Дмитро Бівол та Джессі Родрігес теж здивували вищими позиціями у рейтингу, обійшовши відомих суперників.
- Рейтинг P4P відображає порівняння майстерності боксерів поза ваговими категоріями, надаючи об'єктивну оцінку їхнього професіоналізму.
Усик лідирує у рейтингу P4P
Список за 27 лютого опублікував журнал The Ring, який нещодавно викупив Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль-Шейх.
Зауважимо, що в списку відбулися певні зміни. Так Дмитро Бівол, який напередодні переміг Артура Бетербієва та завоював титул абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі, обійшов представника Канади з Росії.
Також чемпіон світу в другій найлегшій вазі Джессі Родрігес обійшов володаря титулів WBC, WBA та WBO в другій середній вазі Сауля Канело Альвареса.
🥊 The Ring's updated pound-for-pound top 10:— Ring Magazine (@ringmagazine) February 27, 2025
1️⃣ Oleksandr Usyk
2️⃣ Naoya Inoue
3️⃣ Terence Crawford
4️⃣ Dmitry Bivol
5️⃣ Artur Beterbiev
6️⃣ Jesse Rodriguez
7️⃣ Canelo Alvarez
8️⃣ Gervonta Davis
9️⃣ Junto Nakatani
🔟 Devin Haney
Who do you think deserves to be higher or lower ❓
Рейтинг P4P від The Ring
Олександр Усик (23-0, 14 KO)
Наоя Іноуе (29-0, 25 KO)
Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO)
Дмитро Бівол (24-1, 12 КО)
Артур Бетербієв (21-1, 20 КО)
Джессі Родрігес (21-0, 14 КО)
Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 KO)
Джервонта Девіс (30-0, 28 КО)
Дзунто Накатані (30-0, 23 КО)
Девін Хейні (31-0, 15 КО)
Рейтинг pound for pound (P4P) — це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.
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