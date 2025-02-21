Усик бачить свій наступний бій тільки з Дюбуа

Чемпіон світу за версією WBC, WBA та WBO у надважкій вазі Олександр Усик повідомив про бажання провести бій проти Даніеля Дюбуа, попри його відмову від поєдинку-захисту поясу IBF проти новозеландця Джозефа Паркера.

Усик хоче битися з Дюбуа

Після перемоги Усика у поєдинку проти Тайсона Ф'юрі у грудні чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа викликав українця на бій, на що той відповів згодою.

Британець мав провести бій-захист титулу IBF проти новозеландського претендента Джозефа Паркера у суботу, 22 лютого, у андеркарді поєдинку Дмитра Бівола й Артура Бетербієва, проте через хворобу відмовився битися.

За день до поєдинку Паркер отримав нового суперника — ним став конголезець Мартін Баколе, який володіє титулами WBO (International) та WBC-NABF. У бою Джозеф захищатиме пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBO, який отримає право на поєдинок проти Усика, котрий володіє постійним титулом організації.

Перед поєдинку в Олександра запитали, кого він бачить фаворитом поєдинку між Паркером та Баколе. Українець не сказав свій прогноз, проте заявив, що попри все хоче провести бій проти Дюбуа.

Прогноз на цей бій [Паркер — Баколе]? Не знаю, проте хочу провести наступний бій проти Дюбуа, — розповів Усик. Поширити

Олександр Усик вже двічі був абсолютним чемпіоном світу з боксу. Після перемоги у першому бою проти Ф'юрі у травні 2024-го, він володів усіма поясами у надважкій вазі, проте втратив титул IBF через неможливість провести поєдинок за захист. Також у 2018 році став "абсолютом" у першій важкій вазі після перемоги над Муратом Гассієвим, ним він залишався до переходу у гевівейт у 2019 році.