Усик бачить свій наступний бій тільки з Дюбуа

Чемпіон світу за версією WBC, WBA та WBO у надважкій вазі Олександр Усик повідомив про бажання провести бій проти Даніеля Дюбуа, попри його відмову від поєдинку-захисту поясу IBF проти новозеландця Джозефа Паркера.
Головні тези:
- Усик виявив бажання провести бій з Даніелем Дюбуа, попри його відмову від захисту титулу IBF проти Паркера.
- Усик вже двічі був абсолютним чемпіоном світу в надважкій та першій важкій вазі.
- Українець висловив бажання провести бій з Дюбуа, хоча не розкрив прогноз на поєдинок Паркер — Баколе.
Усик хоче битися з Дюбуа
Після перемоги Усика у поєдинку проти Тайсона Ф'юрі у грудні чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа викликав українця на бій, на що той відповів згодою.
Британець мав провести бій-захист титулу IBF проти новозеландського претендента Джозефа Паркера у суботу, 22 лютого, у андеркарді поєдинку Дмитра Бівола й Артура Бетербієва, проте через хворобу відмовився битися.
За день до поєдинку Паркер отримав нового суперника — ним став конголезець Мартін Баколе, який володіє титулами WBO (International) та WBC-NABF. У бою Джозеф захищатиме пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBO, який отримає право на поєдинок проти Усика, котрий володіє постійним титулом організації.
Перед поєдинку в Олександра запитали, кого він бачить фаворитом поєдинку між Паркером та Баколе. Українець не сказав свій прогноз, проте заявив, що попри все хоче провести бій проти Дюбуа.
🗣️ @usykaa: "I WANT TO FIGHT DUBOIS" 👀 #BeterbievBivol2 | #RiyadhSeason | Feb 22, live on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/R2Q8yXPnq6— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 21, 2025
Олександр Усик вже двічі був абсолютним чемпіоном світу з боксу. Після перемоги у першому бою проти Ф'юрі у травні 2024-го, він володів усіма поясами у надважкій вазі, проте втратив титул IBF через неможливість провести поєдинок за захист. Також у 2018 році став "абсолютом" у першій важкій вазі після перемоги над Муратом Гассієвим, ним він залишався до переходу у гевівейт у 2019 році.
Дюбуа та Усик зустрічалися між собою у серпні 2023 року: тоді українець переміг нокаутом у дев'ятому раунді.
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