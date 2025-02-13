Усик потрапив до топ-10 спортсменів світу з найбільшими доходами

Український боксер Олександр Усик потрапив до топ-10 спортсменів, які у 2024 році заробили найбільшу суму доходів. Рейтинг спортсменів оприлюднив на себе портал Sportico.
Головні тези:
- Олександр Усик заробив понад 120 млн дол у 2024 році, увійшовши до топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів у світі.
- Кріштіану Роналду очолює рейтинг із доходом у 260 млн дол, але Усик вражає своїми фінансовими успіхами у сфері боксу.
- У рейтингу ураховані доходи атлетів за останні 12 місяців з усіх джерел, включаючи призові, спонсорські контракти та інші.
Усик заробив за рік понад 120 млн дол
У рейтингу Sportico враховані доходи атлетів за останні 12 місяців, а також вказані найбільш оплачувані спортсмени із врахуванням усіх джерел доходів (призові, спонсорські контракти та інші). Крім цього, рейтинг враховує лише спортсменів, що продовжують кар'єру.
У широкому рейтингу топ-100 представлені спортсмени з восьми видів спорту:
баскетболу,
американського футболу,
футболу,
бейсболу,
гольфу,
боксу,
автоперегонів,
тенісу.
До топ-10 вперше в історії увійшов український боксер Олександр Усик. Чемпіон світу у надважкій вазі заробив 122 млн дол, майже вся сума (120 млн) — за його бої з Тайсоном Ф'юрі. Сам британський боксер замкнув трійку рейтингу: заробив 147 млн дол.
Абсолютним лідером за доходами за останні 12 місяців є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду. За рік португальський футболіст заробив 260 млн дол, 215 млн з цієї суми доходів — згідно з умовами його контракту з "Аль-Насром".
Найбільше представництво у топ-10 мають представники футболу — п'ять спортсменів. Також у ньому представлені по два боксери та баскетболісти і гравець у гольф Джон Рем, який замикає десятку.
Топ-10 спортсменів з найбільшими доходами за 2024 рік
Кріштіану Роналду (футбол) — 260 млн дол
Стефен Каррі (баскетбол) — 153.8 млн дол
Тайсон Ф'юрі (бокс) — 147 млн дол
Ліонель Мессі (футбол) — 135 млн дол
Леброн Джеймс (баскетбол) — 133.2 млн дол
Неймар (футбол) — 133 млн дол
Олександр Усик (бокс) — 122 млн дол
Карім Бензема (футбол) — 116 млн дол
Кіліан Мбаппе (футбол) — 110 млн дол
Джон Рем (гольф) — 105.8 млн дол
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