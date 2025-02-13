Усик потрапив до топ-10 спортсменів світу з найбільшими доходами
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Усик потрапив до топ-10 спортсменів світу з найбільшими доходами

Усик
Джерело:  Суспільне

Український боксер Олександр Усик потрапив до топ-10 спортсменів, які у 2024 році заробили найбільшу суму доходів. Рейтинг спортсменів оприлюднив на себе портал Sportico.

Головні тези:

  • Олександр Усик заробив понад 120 млн дол у 2024 році, увійшовши до топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів у світі.
  • Кріштіану Роналду очолює рейтинг із доходом у 260 млн дол, але Усик вражає своїми фінансовими успіхами у сфері боксу.
  • У рейтингу ураховані доходи атлетів за останні 12 місяців з усіх джерел, включаючи призові, спонсорські контракти та інші.

Усик заробив за рік понад 120 млн дол

У рейтингу Sportico враховані доходи атлетів за останні 12 місяців, а також вказані найбільш оплачувані спортсмени із врахуванням усіх джерел доходів (призові, спонсорські контракти та інші). Крім цього, рейтинг враховує лише спортсменів, що продовжують кар'єру.

У широкому рейтингу топ-100 представлені спортсмени з восьми видів спорту:

  • баскетболу,

  • американського футболу,

  • футболу,

  • бейсболу,

  • гольфу,

  • боксу,

  • автоперегонів,

  • тенісу.

До топ-10 вперше в історії увійшов український боксер Олександр Усик. Чемпіон світу у надважкій вазі заробив 122 млн дол, майже вся сума (120 млн) — за його бої з Тайсоном Ф'юрі. Сам британський боксер замкнув трійку рейтингу: заробив 147 млн дол.

Абсолютним лідером за доходами за останні 12 місяців є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду. За рік португальський футболіст заробив 260 млн дол, 215 млн з цієї суми доходів — згідно з умовами його контракту з "Аль-Насром".

Натомість найбільшу суму "неспортивних" доходів за 2024 рік має баскетболіст Стефен Каррі — 100 млн дол. За цим показником він на 15 млн дол випереджає іншого баскетболіста, Леброна Джеймса.

Найбільше представництво у топ-10 мають представники футболу — п'ять спортсменів. Також у ньому представлені по два боксери та баскетболісти і гравець у гольф Джон Рем, який замикає десятку.

Топ-10 спортсменів з найбільшими доходами за 2024 рік

  • Кріштіану Роналду (футбол) — 260 млн дол

  • Стефен Каррі (баскетбол) — 153.8 млн дол

  • Тайсон Ф'юрі (бокс) — 147 млн дол

  • Ліонель Мессі (футбол) — 135 млн дол

  • Леброн Джеймс (баскетбол) — 133.2 млн дол

  • Неймар (футбол) — 133 млн дол

  • Олександр Усик (бокс) — 122 млн дол

  • Карім Бензема (футбол) — 116 млн дол

  • Кіліан Мбаппе (футбол) — 110 млн дол

  • Джон Рем (гольф) — 105.8 млн дол

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