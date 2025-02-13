Усик потрапив до топ-10 спортсменів світу з найбільшими доходами

Український боксер Олександр Усик потрапив до топ-10 спортсменів, які у 2024 році заробили найбільшу суму доходів. Рейтинг спортсменів оприлюднив на себе портал Sportico.

Усик заробив за рік понад 120 млн дол

У рейтингу Sportico враховані доходи атлетів за останні 12 місяців, а також вказані найбільш оплачувані спортсмени із врахуванням усіх джерел доходів (призові, спонсорські контракти та інші). Крім цього, рейтинг враховує лише спортсменів, що продовжують кар'єру.

У широкому рейтингу топ-100 представлені спортсмени з восьми видів спорту:

баскетболу,

американського футболу,

футболу,

бейсболу,

гольфу,

боксу,

автоперегонів,

тенісу.

До топ-10 вперше в історії увійшов український боксер Олександр Усик. Чемпіон світу у надважкій вазі заробив 122 млн дол, майже вся сума (120 млн) — за його бої з Тайсоном Ф'юрі. Сам британський боксер замкнув трійку рейтингу: заробив 147 млн дол.

Абсолютним лідером за доходами за останні 12 місяців є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду. За рік португальський футболіст заробив 260 млн дол, 215 млн з цієї суми доходів — згідно з умовами його контракту з "Аль-Насром".

Натомість найбільшу суму "неспортивних" доходів за 2024 рік має баскетболіст Стефен Каррі — 100 млн дол. За цим показником він на 15 млн дол випереджає іншого баскетболіста, Леброна Джеймса. Поширити

Найбільше представництво у топ-10 мають представники футболу — п'ять спортсменів. Також у ньому представлені по два боксери та баскетболісти і гравець у гольф Джон Рем, який замикає десятку.

Топ-10 спортсменів з найбільшими доходами за 2024 рік