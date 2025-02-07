Реванш Усик — Дюбуа. Оголошена головна умова бою

Якщо чемпіон IBF Даніель Дюбуа зможе здолати на ринзі новозеландського боксера Джозефа Паркера, то наступним його суперником стане українець Олександр Усик — чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі.

Дюбуа готовий до реваншу з Усиком

З заявою з цього приводу виступив британський промоутер Френк Воррен.

Якщо Дюбуа переможе Паркера, а я вважаю, що він переможе, хоча це дуже складний бій, то для мене це має стати найприроднішим реваншем у боксі. У поєдинку з Усиком у Даніеля був спірний момент, коли він потряс Олександра. Поширити

За словами Воренна, Дюбуа вдалося не лише змужніти завдяки своїм останнім поєдинкам, а також продемонструвати усі свої здібності.

Він виходив андердогом і доводив, що всі помилялися, а тепер він хоче перегорнути сторінку з Усиком, — наголосив британський промоутер. Поширити

На його переконання, цей довгоочікуваний реванш буде логічним та найбільшим, який можна організувати.

Воррен також додав, що фанати боксу можуть розраховувати на “мегабій”.