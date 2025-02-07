Реванш Усик — Дюбуа. Оголошена головна умова бою

Якщо чемпіон IBF Даніель Дюбуа зможе здолати на ринзі новозеландського боксера Джозефа Паркера, то наступним його суперником стане українець Олександр Усик — чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі.
Головні тези:
- Дюбуа отримає шанс на реванш з Олександром Усиком після бою з Джозефом Паркером.
- Цей бій може стати одним з найграндіозніших в історії боксу.
Дюбуа готовий до реваншу з Усиком
З заявою з цього приводу виступив британський промоутер Френк Воррен.
За словами Воренна, Дюбуа вдалося не лише змужніти завдяки своїм останнім поєдинкам, а також продемонструвати усі свої здібності.
На його переконання, цей довгоочікуваний реванш буде логічним та найбільшим, який можна організувати.
Воррен також додав, що фанати боксу можуть розраховувати на “мегабій”.
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