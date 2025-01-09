Боксер у надважкій вазі з Конго Мартін Баколе зухвало називає себе є єдиним у світі, здатним перемогти українського чемпіона хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика.

Баколе погрожує “відірвати голову” Усику

При цьому конголезький супертяж та його менеджери звинувачують команду Усика та самого боксера у навмисному уникненні бою.

Баколе стверджує, що здатний “відірвати голову” Усику та заявляє, що український боксер, знаючи про це, навмисне уникає проведення бою.

Також Баколе звернувся до Усика із погрозами забрати чемпіонські пояси.

Вболівальники хочуть побачити нарешті великий поєдинок. Всі знають, що трапилося в спарингу — я нокаутував Усика, тому фанати хочуть знову бачити мене на рингу з українцем. Я збираюся забрати чемпіонський пояс і тримати його у своїх руках протягом п'яти років, а тоді завершу кар'єру. Усик, якщо ти чуєш мої слова, то знай — я тебе розіб'ю і нокаутую, а потім відберу всі твої пояси і ходитиму з ними декілька років, — зухвало заявляє конголезький боксер. Поширити

Мартін Баколе та Олександр Усик

Це вже не перша зухвала гучна заява Баколе на адресу Усика. Однак український боксер поки жодним чином не відреагував на подібні закиди.

7 січня стало відомо ім'я наступного суперника Баколе. Тренер конголезького боксера підтвердив, що його підопічний проведе бій проти нігерійця Ефе Аджагбою.

Що відомо про наступного ймовірного суперника Усика

У Саудівській Аравії висловили зацікавленність у організації бою між українським чемпіоном хевівейту за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком та володарем титулу IBF, британцем Даніелем Дюбуа.

За словами керівника Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейха, проведення бою цілком можливе, однак існує важлива умова.

Мова про те, що у лютому Дюбуа повинен провести обов’язковий захист титулу IBF проти Джозефа Паркера.