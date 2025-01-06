Усик став найкращим бійцем 2024 року за версією WBC
Категорія
Спорт
Дата публікації

Усик став найкращим бійцем 2024 року за версією WBC

Усик
Джерело:  WBC

Всесвітня боксерська рада визнала українського важковаговика Олександра Усика найкращим бійцем 2024 року.

Головні тези:

  • Олександр Усик визнаний найкращим боксером 2024 року за версією WBC за його історичні досягнення у крузервейті та надважкій вазі.
  • Олександр Усик побив рекорд, ставши першим володарем чотирьох титулів у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBF.
  • Усик залишив незабутні сліди в історії боксу, ставши першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі за останні 25 років.

Усик став найкращим бійцем 2024 року

Усик здійснив історичний подвиг, коли став абсолютним чемпіоном у крузервейті та надважкій вазі після перемоги над Тайсоном Ф'юрі в епічному поєдинку. У грудні минулого року Усик успішно захистив свій пояс WBC у хевівейті та зміцнив домінування в дивізіоні. Ці досягнення зміцнюють його спадщину, як одного з найвидатніших боксерів свого покоління, - пояснили свій вибір у WBC.

Олександру Усику 37 років. У 2018 - 2019 роках він володів званням абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг).

Бої Усика проти Ф'юрі

18 травня 2024 року Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі та став першим володарем одразу чотирьох титулів - за версіями WBC, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) в надважкій вазі. У попередній раз бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті відбувався у 1999 році, коли британець Леннокс Льюїс здолав американця Евандера Холіфілда та заволодів титулами WBC, WBA та IBF.

Усик у дев'ятому раунді відправив Ф'юрі в нокдаун та здобув перемогу за очками. Судді віддали йому перевагу роздільним рішенням - 115:112, 113:114, 114:113. Українець став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

У другому поєдинку між боксерами 21 грудня абсолютний титул на кону вже не стояв. У червні Олександр Усик відмовився від поясу IBF, після чого його віддали Даніелю Дюбуа з Великої Британії. Українець у реванші переміг одностайним рішенням суддів - 116:112, 116:112, 116:112.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик вдруге поспіль очолив рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги
Усик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик очолив рейтинг найкращих боксерів в історії України
Олександр Усик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
У Саудівській Аравії назвали умову проведення бою-реваншу між Усиком та Дюбуа
Усик-Дюбуа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?