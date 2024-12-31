Усика визнали найкращим боксером в історії України

Для країни з населенням лише 38 мільйонів людей кількість боксерів світового класу вражає. Чимало чемпіонів світу цієї нації були відомі своїми технічними навичками. Про це свідчить той факт, що багато сильних професіоналів країни досягли успіху на аматорському рівні, перш ніж перейти у професійний спорт. Національний боксерський родовід настільки сильний, що є не менше чотирьох боксерів, які можуть справедливо претендувати на те, щоб бути найкращими в країні, — зазначається у матеріалі видання.