Усика визнали найкращим боксером в історії України

Видання GiveMeSport визнало чемпіона хевівейту за версіями WBC, WBO та WBA Олександра Усика найкращим боксером в історії України.
Головні тези:
- Олександр Усик очолив рейтинг найкращих боксерів в історії України за версіями WBC, WBO та WBA.
- Україна має сильний національний боксерський родовід, що відомий своїми технічними навичками.
- Усик став абсолютним чемпіоном у двох дивізіонах та лідером у рейтингу найкращих боксерів хевівейту.
- В топ-10 українських боксерів також увійшли Володимир та Віталій Кличко, Василь Ломаченко та інші відомі спортсмени.
- Лідерство Усика у рейтингу найкращих боксерів надважкої ваги підтверджено перемогою над Тайсоном Ф'юрі та його професійними досягненнями.
Як виглядає рейтинг найкращих боксерів в історії України
Під час складення рейтингу аналітиками видання враховувались професійні рекорди українських боксерів, титули, навички в рингу та загальний вплив на спортивний світ.
У своїй професійні кар’єрі Усик став абсолютним чемпіоном у двох дивізіонах.
До трійки найкращих потрапили також Володимир Кличко та Василь Ломаченко, який випередив Віталія Кличка.
Рейтинг найкращих боксерів за всю історію України
1. Олександр Усик (23–0, 14 КО)
2. Володимир Кличко (64–5, 53 КЗ)
3. Василь Ломаченко (18–3, 12 КО)
4. Віталій Кличко (45–2, 41 КО)
5. Льюїс «Малюк» Каплан (107–22–13, 27 КО)
6. Володимир Сидоренко (22–3–2, 7 КО)
7. В'ячеслав Сенченко (37–2, 25 КО)
8. Андрій Котельник (32–4–1, 13 КО)
9. Сергій Дзинзирук (37–2–1, 24 КО)
10. Віктор Постол (31–5, 12 КО)
Що відомо про лідерство Усика у рейтингу найкращих боксерів хевівейту
Український боксер Олександр Усик очолив рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги, який оприлюднив авторитетний спортивний портал GiveMeSport.
Усик очолив вершину рейтингу важкої ваги після нещодавньої перемоги над Тайсоном Ф'юрі вдруге поспіль.
37-річний Усик має 23 перемоги, 16 з яких КО (тобто нокаутом), він також є чемпіоном світу за версіями WBA, WBC, WBO та IBO.
До десятки також потрапили:
Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО);
Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО);
Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО);
Джозеф Паркер (35-3, 23 КО);
Агіт Кабайєл (25-0, 17 КО);
Чжан Чжілей (27-2-1, 22 КО);
Мартін Баколе (22-1, 16 КО);
Майкл Хантер (26-1-2, 16 КО);
Мозес Ітаума (11-0, 9 КО).
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