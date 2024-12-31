Усика признали лучшим боксером в истории Украины

Издание GiveMeSport признало чемпиона хевивейта по версиям WBC, WBO и WBA Александра Усика лучшим боксером в истории Украины.
Главные тезисы
- Александр Усик стал абсолютным чемпионом в двух дивизионах и лидером в рейтинге лучших боксеров в истории Украины.
- Рейтинг украинских боксеров включает в себя такие знаменитые имена, как Владимир и Виталий Кличко, Василий Ломаченко.
- При составлении рейтинга учитывались профессиональные рекорды, титулы, навыки в ринге и общее влияние на спортивный мир.
- Лидерство Александра Усика в рейтинге лучших боксеров хевивейта подтверждено его победой над Тайсоном Фьюри и профессиональными достижениями.
Как выглядит рейтинг лучших боксеров в истории Украины
При составлении рейтинга аналитиками издания учитывались профессиональные рекорды украинских боксеров, титулы, навыки в ринге и общее влияние на спортивный мир.
В своей профессиональной карьере Усик стал абсолютным чемпионом в двух дивизионах.
В тройку лучших попали также Владимир Кличко и Василий Ломаченко, опередивший Виталия Кличко.
Рейтинг лучших боксеров за всю историю Украины
1. Александр Усик (23–0, 14 КО)
2. Владимир Кличко (64–5, 53 КЗ)
3. Василий Ломаченко (18–3, 12 КО)
4. Виталий Кличко (45–2, 41 КО)
5. Льюис «Малыш» Каплан (107–22–13, 27 КО)
6. Владимир Сидоренко (22–3–2, 7 КО)
7. Вячеслав Сенченко (37–2, 25 КО)
8. Андрей Котельник (32–4–1, 13 КО)
9. Сергей Дзинзырук (37–2–1, 24 КО)
10. Виктор Постол (31–5, 12 КО)
Что известно о лидерстве Усика в рейтинге лучших боксеров хевивейта
Украинский боксер Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров сверхтяжелого веса, обнародованный авторитетным спортивным порталом GiveMeSport.
Усик возглавил вершину рейтинга тяжелого веса после недавней победы над Тайсоном Фьюри во второй раз подряд.
37-летний Усик имеет 23 победы, 16 из которых КО (то есть нокаутом), он также является чемпионом мира по версиям WBA, WBC, WBO и IBO.
В десятку также попали:
Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО);
Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО);
Энтони Джошуа (28-4, 25 КО);
Джозеф Паркер (35-3, 23 КО);
Агит Кабайел (25-0, 17 КО);
Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО);
Мартин Баколе (22-1, 16 КО);
Майкл Хантер (26-1-2, 16 КО);
Мозес Итаума (11-0, 9 КО).
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