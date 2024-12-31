Усика признали лучшим боксером в истории Украины

Для страны с населением всего 38 миллионов человек количество боксеров мирового класса впечатляет. Многие чемпионы мира этой нации были известны своими техническими навыками. Об этом свидетельствует тот факт, что многие сильные профессионалы страны преуспели на любительском уровне, прежде чем перейти в профессиональный спорт. Национальная боксерская родословная настолько сильна, что есть не менее четырех боксеров, которые могут справедливо претендовать на то, чтобы быть лучшими в стране, — отмечается в материале издания.