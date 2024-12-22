Сумасшедший человек. Усик отреагировал на новое скандальное заявление Фьюри
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Сумасшедший человек. Усик отреагировал на новое скандальное заявление Фьюри

Усик
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Источник:  online.ua

Британский боксер Тайсон Фьюри и его промоутер Фрэнк Уоррен начали цинично врать, что победа украинца Александра Усика в легендарном реванше - это "рождественский подарок" от судей. Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в сверхтяжелом весе уже ответил на эти упреки.

Главные тезисы

  • Украинский боксер Александр Усик решительно ответил на обвинения и циничные заявления своего соперника.
  • Тайсон Фьюри оказался неспособен достойно признать поражение.
  • Исторический бой-реванш между Усиком и Фьюри подтвердил высокий профессиональный уровень украинского боксера.

Усик жестко поставил на место Фьюри и Уоррена

По словам украинского боксера, он не сомневается в справедливости вердикта судей.

Об этом чемпион заявил во время пресс-конференции по итогам поединка.

Дядя Фрэнк просто слеп. Если Тайсон говорит, что это подарок к Рождеству — ок. Слава Богу, но не Тайсону. Спасибо моему тренеру Юрию, моему тренеру Кубе и моей команде. Послушайте, Фрэнк — сумасшедший человек. Это мое мнение. Я выиграл.

Александр Усик

Александр Усик

Украинский боксер, обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в тяжелом весе

Как уже упоминалось ранее, британский боксер Тайсон Фьюри отказался признать, что проиграл, поэтому начал утверждать, что судьи сделали его сопернику "рождественский подарок".

Судьи сделали ему рождественский подарок. Я чувствую, что выиграл оба боя. Я знаю, что должен нокаутировать его, но это бокс, и такое случается. У меня нет сомнений, что я выиграл это сражение, — заявил британец.

Что важно знать о новом триумфе Усика

Украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO.

Следует обратить внимание на то, что бой-реванш длился все 12 раундов.

Первые раунды противники шли нога в ногу, однако Фьюри довольно часто наносил Усику удары в затылок.

Более того, “цыганский король” начал использовать свое преимущество в весе, прижимая Усика и пытаясь истощить украинца, который был легче его почти на 25 килограммов.

В конце концов все трое судей единогласно признали победителем Усика.

Украинец выбросил 423 удара, из которых 179 были точными. На счету украинца также 211 джебов (точные — 73). Александр выбросил 212 силовых ударов (точные — 106). На счету Фьюри 509 ударов (144 дошли до цели). Также он выбросил 252 джеба (44 точных). На его счету 257 силовых ударов, из которых 100 были точными.

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