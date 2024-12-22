Сумасшедший человек. Усик отреагировал на новое скандальное заявление Фьюри

Британский боксер Тайсон Фьюри и его промоутер Фрэнк Уоррен начали цинично врать, что победа украинца Александра Усика в легендарном реванше - это "рождественский подарок" от судей. Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в сверхтяжелом весе уже ответил на эти упреки.
Главные тезисы
- Украинский боксер Александр Усик решительно ответил на обвинения и циничные заявления своего соперника.
- Тайсон Фьюри оказался неспособен достойно признать поражение.
- Исторический бой-реванш между Усиком и Фьюри подтвердил высокий профессиональный уровень украинского боксера.
Усик жестко поставил на место Фьюри и Уоррена
По словам украинского боксера, он не сомневается в справедливости вердикта судей.
Об этом чемпион заявил во время пресс-конференции по итогам поединка.
Как уже упоминалось ранее, британский боксер Тайсон Фьюри отказался признать, что проиграл, поэтому начал утверждать, что судьи сделали его сопернику "рождественский подарок".
Что важно знать о новом триумфе Усика
Украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO.
Следует обратить внимание на то, что бой-реванш длился все 12 раундов.
Первые раунды противники шли нога в ногу, однако Фьюри довольно часто наносил Усику удары в затылок.
Более того, “цыганский король” начал использовать свое преимущество в весе, прижимая Усика и пытаясь истощить украинца, который был легче его почти на 25 килограммов.
В конце концов все трое судей единогласно признали победителем Усика.
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