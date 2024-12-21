"Битва за свет". Усик представил видео народного флешмоба

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик опубликовал народный гимн "Битва за свет" в поддержку украинских спасателей, энергетиков ДТЭК и Сил ПВО.
Главные тезисы
- Александр Усик записал народный гимн "Битва за свет" в поддержку украинских спасателей и энергетиков, привлекая внимание мирового сообщества к их сражению.
- На видео флешмоба присутствуют известные украинские артисты и даже бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
- Реванш боя Усик-Фьюри состоится 21 декабря на Kingdom Arena в Эр-Рияде с трансляцией на платформе MEGOGO, где также примут участие другие украинские боксеры.
Усик представил видео народного флешмоба в поддержку бойцов за свет
Украинский боксер опубликовал гимн на своей странице в Instagram.
В создании этой композиции, которая родилась в рамках флешмоба в течение недели до боя, приняли участие известные украинские артисты: Monatik, Надя Дорофеева, Юлия Санина, Onuka, Kazka, Otoy, Lida Lee, Dakh Daughters.
Кроме того, к гимну присоединился бывший Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Основой для гимна стали звуки ударов Усика, дополняющих работу украинских ПВО, спасателей и энергетиков. Ключевым мотивом гимна стала украинская народная песня "Ой на горе и жнецы жнут".
Александр Усик вместе с ДТЭК создал инициативу "Битва за свет" цель которой привлечь внимание мирового сообщества к обстрелам украинской энергетики.
Когда и где смотреть бой-реванш Усик-Фьюри
21 декабря украинский боксер, чемпион хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик проведет вторую сторону против британца Тайсона Фьюри.
Второе сражение Усика и Фьюри, как и их первое противостояние, пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде.
Непосредственно само сражение начнется после полуночи, примерно в 1.00 по киевскому времени.
Вечер бокса традиционно начнется с андеркарда, который продлится несколько часов. В нем примут участие еще три украинских боксера — Сергей Богачук, Даниэль Лапин и Андрей Новицкий.
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