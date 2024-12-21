"Битва за свет". Усик представил видео народного флешмоба

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик опубликовал народный гимн "Битва за свет" в поддержку украинских спасателей, энергетиков ДТЭК и Сил ПВО.

Усик представил видео народного флешмоба в поддержку бойцов за свет

Украинский боксер опубликовал гимн на своей странице в Instagram.

Песня, объединившая украинцев. Наш с вами народный гимн битвы за свет. С безграничным уважением за ваше сражение — ДТЭК, ГСЧС, Воздушные силы. Александр Усик Украинский боксер

В создании этой композиции, которая родилась в рамках флешмоба в течение недели до боя, приняли участие известные украинские артисты: Monatik, Надя Дорофеева, Юлия Санина, Onuka, Kazka, Otoy, Lida Lee, Dakh Daughters.

Кроме того, к гимну присоединился бывший Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Основой для гимна стали звуки ударов Усика, дополняющих работу украинских ПВО, спасателей и энергетиков. Ключевым мотивом гимна стала украинская народная песня "Ой на горе и жнецы жнут".

Анонс флешмоба в соц. сетях в сутки набрал более 3 млн просмотров. Поделиться

Александр Усик вместе с ДТЭК создал инициативу "Битва за свет" цель которой привлечь внимание мирового сообщества к обстрелам украинской энергетики.

Когда и где смотреть бой-реванш Усик-Фьюри

21 декабря украинский боксер, чемпион хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик проведет вторую сторону против британца Тайсона Фьюри.

В Украине трансляцию боя будет проводить медиасервис MEGOGO. Поделиться

Второе сражение Усика и Фьюри, как и их первое противостояние, пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде.

Непосредственно само сражение начнется после полуночи, примерно в 1.00 по киевскому времени.

Вечер бокса традиционно начнется с андеркарда, который продлится несколько часов. В нем примут участие еще три украинских боксера — Сергей Богачук, Даниэль Лапин и Андрей Новицкий.