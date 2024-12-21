Фьюри разрешили не брить бороду перед боем-реваншем. Как отреагировал Усик
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Фьюри разрешили не брить бороду перед боем-реваншем. Как отреагировал Усик

Тайсон Фьюри
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Источник:  iFL TV

Британскому боксеру Тайсону Фьюри официально разрешили не брить длинную бороду и выйти с ней на бой-реванш против украинского чемпиона хевивейта по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика.

Главные тезисы

  • Фьюри получил разрешение выйти на бой-реванш против Усика с длинной бородой, что вызвало дискуссии в боксерском сообществе.
  • Менеджер Усика пытался убедить Фьюри избавиться от бороды, но WBC не стал конфликтовать и разрешил британцу выйти на ринг с бородой.
  • Усик уверен, что борода Фьюри не окажет влияния на результат боя и никакие трюки не помогут сопернику.

Фьюри выйдет на бой против Усика с длинной бородой. Почему у украинского боксера пытались оспорить это решение

Менеджер Александра Усика Александр Красюк обратился к представителям Всемирного Боксерского Совета (WBC) с требованием заставить Фьюри избавиться от бороды перед боем с украинским чемпионом в соответствии с действующими правилами.

Однако там решили не устраивать очередной конфликт с Фьюри и разрешили Цыганскому королю выйти на ринг против Усика с длинной бородой.

Фьюри разрешили выйти на бой против Усика с длинной бородой
Тайсон Фьюри

Дело в том, что густая борода британского боксера может смягчать удары со стороны Усика, а также влиять на траекторию.

Как отреагировал Усик

Лично для меня это не имеет никакого значения. Послушайте, это не поможет Тайсону Фьюри, — убеждает Александр Усик.

Он отметил, что ожидает конкурентного боя и никакие выходки не должны помочь его сопернику.

Будет замечательное сражение, в конце которого ринг-анонсер скажет "сохранил титулы чемпиона мира боец из Украины Александр Усик, — заверил украинский боксер.

Реванш между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 21 декабря на "Kingdom Arena" в Эр-Рияде перед главным боем начнется в 19:00 по киевскому времени. по киевскому времени.

Стоит также отметить, что Фьюри оказался значительно тяжелее украинца: 127.4 кг у британца против 102.5 кг у Усика — почти 25 кг разницы между будущими соперниками.

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