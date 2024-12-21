Британскому боксеру Тайсону Фьюри официально разрешили не брить длинную бороду и выйти с ней на бой-реванш против украинского чемпиона хевивейта по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика.
Главные тезисы
- Фьюри получил разрешение выйти на бой-реванш против Усика с длинной бородой, что вызвало дискуссии в боксерском сообществе.
- Менеджер Усика пытался убедить Фьюри избавиться от бороды, но WBC не стал конфликтовать и разрешил британцу выйти на ринг с бородой.
- Усик уверен, что борода Фьюри не окажет влияния на результат боя и никакие трюки не помогут сопернику.
Фьюри выйдет на бой против Усика с длинной бородой. Почему у украинского боксера пытались оспорить это решение
Менеджер Александра Усика Александр Красюк обратился к представителям Всемирного Боксерского Совета (WBC) с требованием заставить Фьюри избавиться от бороды перед боем с украинским чемпионом в соответствии с действующими правилами.
Однако там решили не устраивать очередной конфликт с Фьюри и разрешили Цыганскому королю выйти на ринг против Усика с длинной бородой.
Дело в том, что густая борода британского боксера может смягчать удары со стороны Усика, а также влиять на траекторию.
Как отреагировал Усик
Он отметил, что ожидает конкурентного боя и никакие выходки не должны помочь его сопернику.
Реванш между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 21 декабря на "Kingdom Arena" в Эр-Рияде перед главным боем начнется в 19:00 по киевскому времени. по киевскому времени.
Стоит также отметить, что Фьюри оказался значительно тяжелее украинца: 127.4 кг у британца против 102.5 кг у Усика — почти 25 кг разницы между будущими соперниками.
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