Британскому боксеру Тайсону Фьюри официально разрешили не брить длинную бороду и выйти с ней на бой-реванш против украинского чемпиона хевивейта по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика.

Фьюри выйдет на бой против Усика с длинной бородой. Почему у украинского боксера пытались оспорить это решение

Менеджер Александра Усика Александр Красюк обратился к представителям Всемирного Боксерского Совета (WBC) с требованием заставить Фьюри избавиться от бороды перед боем с украинским чемпионом в соответствии с действующими правилами.

Однако там решили не устраивать очередной конфликт с Фьюри и разрешили Цыганскому королю выйти на ринг против Усика с длинной бородой.

Тайсон Фьюри

Дело в том, что густая борода британского боксера может смягчать удары со стороны Усика, а также влиять на траекторию.

Как отреагировал Усик

Лично для меня это не имеет никакого значения. Послушайте, это не поможет Тайсону Фьюри, — убеждает Александр Усик. Поделиться

Он отметил, что ожидает конкурентного боя и никакие выходки не должны помочь его сопернику.

Будет замечательное сражение, в конце которого ринг-анонсер скажет "сохранил титулы чемпиона мира боец из Украины Александр Усик, — заверил украинский боксер. Поделиться

Реванш между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 21 декабря на "Kingdom Arena" в Эр-Рияде перед главным боем начнется в 19:00 по киевскому времени. по киевскому времени.

Стоит также отметить, что Фьюри оказался значительно тяжелее украинца: 127.4 кг у британца против 102.5 кг у Усика — почти 25 кг разницы между будущими соперниками.